Cómo ver el Stream de “Star Wars: The Empire Strikes Back”

En 1977, la épica trilogía de ópera espacial de George Lucas, Star Wars , cambiaría para siempre la historia del cine. Star Wars: The Empire Strikes Back , es la segunda película de la serie que cuenta la historia de Luke Skywalker, que une fuerzas con un Caballero Jedi, un piloto de copia, un Wookie y dos droides para ayudar a salvar al galaxia de Darth Vader y la Estrella de la Muerte de su Imperio, una estación espacial del tamaño de una luna capaz de destruir planetas enteros.

Retroactivamente, la película se hizo conocida como “Episodio 5” en la saga Skywalker; la franquicia luego agregaría una trilogía precuela, una trilogía secuela, dos películas de antología y varias series de TV derivadas.

Lucas contrató a Leigh Brackett para escribir la secuela antes de describir personalmente la saga en su conjunto y terminar el guión de la película. En este capítulo en particular, Vader persigue implacablemente a los amigos de Luke, incluidos Han Solo y la Princesa Leia, mientras Luke estudia la Fuerza bajo el Maestro Jedi Yoda. Cuando Vader captura a los amigos de Luke, Luke debe decidir si completar su entrenamiento y convertirse en un Caballero Jedi o confrontar a Vader y salvarlos.

Star Wars no solo es muy respetado por los críticos y sus fanáticos rabiosos, sino por la creación de Lucas ha recaudado un gran total de $9,307,186,202 y ha generado innumerables líneas de productos, videojuegos, juegos en parques y más. La historia de los Skywalkers sigue apareciendo más de 40 años después; Star Wars: The Rise of Skywalker llega a los cines en diciembre.

¿Quieres seguir siguiendo la aventura de Skywalker? Con Disney + puedes transmitir exclusivamente Star Wars: The Empire Strikes Back y la mayoría de las otras películas de Star Wars hoy.

The Empire Strikes Back es una de las películas originales de Disney favoritas de los fanáticos que se transmitirá exclusivamente en el nuevo servicio de transmisión por suscripción de Disney, Disney + .

Puedes regístrate para obtener un 7 prueba gratuita de dos días de Disney + AQUÍ , que le permitirá transmitir The Empire Strikes Back y cientos de otras películas y programas en su computadora, teléfono, tableta, TV inteligente o dispositivo de transmisión.

Disney + también cuenta con una amplia biblioteca de películas y series propiedad de Disney, además de varias series originales nuevas que estarán disponibles próximamente. El servicio incluye descargas ilimitadas para que puedas ver sin conexión cuando y donde quieras. La lista de dispositivos compatibles y televisores inteligentes incluye iPads , Apple TV, dispositivos Amazon, Amazon Fire TV, Android, Chromecast, Roku, PS4 y Xbox One.

Fecha de lanzamiento: 21 de mayo de 1980

Creadores: Historia de George Lucas, Guión de Leigh Brackett y Lawrence Kasdan, Dirigida por Irvin Kershner

Protagonistas: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness, David Prowse, James Earl Jones, Anthony Daniels, Kenny Baker y Peter Mayhew

Calificación: PG

Sinopsis: Después de que los Rebeldes sean dominados por el Imperio en el planeta de hielo Hoth, Luke Skywalker comienza a entrenar Jedi con Yoda mientras sus amigos son perseguidos por Darth Vader.

Star Wars: The Empire Strikes Back tiene una duración de 124 minutos.

La aventura continúa en esta secuela de Star Wars , la segunda película lanzada en la franquicia, pero el quinto episodio de la saga Skywalker. Luke Skywalker (Mark Hamill), Han Solo (Harrison Ford), la princesa Leia (Carrie Fisher) y Chewbacca (Peter Mayhew) se enfrentan al ataque de las fuerzas imperiales y sus caminantes AT-AT en el planeta de hielo Hoth. Mientras Han y Leia escapan en el Halcón Milenario, Luke viaja a Dagobah en busca de Yoda. Solo con la ayuda del maestro Jedi, Luke sobrevivirá cuando el lado oscuro de la Fuerza lo invite al último duelo con Darth Vader (David Prowse).

Luke Skywalker es un granjero que se levantó de humildes comienzos para convertirse en uno de los Jedi más grandes que la galaxia haya conocido. Junto con sus amigos, la princesa Leia y Han Solo, Luke lucha contra el malvado Imperio, descubre la verdad de su parentesco y finalmente termina con la tiranía de los Sith. Antes de Star Wars , Hamill tuvo papeles invitados en series de televisión como The Partridge Family , The Bill Cosby Show y General Hospital em>.

Han Solo creció en las calles de Corellia y finalmente se unió a Luke Skywalker para convertirse en uno de los héroes de la Alianza Rebelde. Como capitán del Halcón Milenario, Han y su copiloto Chewbacca creen en la causa de la libertad galáctica y la lucha contra el Imperio. Harrison Ford se convirtió en un actor de la lista A que aparece en películas como The Fugitive , What Lies Beneath , Witness y todo el Indiana Jones películas.

La princesa Leia Organa es una de las más grandes líderes de la Alianza Rebelde, con experiencia en el campo de batalla y una dedicación inquebrantable para terminar con la tiranía del Imperio. Se revela que ella es la hermana de Luke Skywalker. Ella se demuestra como uno de los grandes héroes de la galaxia. Fisher, actriz, comediante y escritora, falleció tristemente en 2016, pero aparecerá en el próximo Star Wars: The Rise of Skywalker . También participó en películas como Scream 3 , The Blues Brothers , Drop Dead Fred y The ‘Burbs .

Obi-Wan Kenobi, un legendario Maestro Jedi, es un hombre noble y dotado en los caminos de La Fuerza. En A New Hope , él guía a Luke Skywalker como mentor. Guinness interpretó al coronel Nicholson en la película El puente sobre el río Kwai y es conocido por sus muchas otras colaboraciones con David Lean. Algunas de esas películas incluyeron Oliver Twist , Grandes expectativas y Lawrence de Arabia .

C-3PO es un droide programado y construido por el heroico Jedi Anakin Skywalker. Habla con fluidez más de siete millones de formas de comunicación. Junto con R2-D2, juega un papel clave en la organización de la Alianza Rebelde en A New Hope . El actor Anthony Daniels es el único actor que aparece en todas las películas episódicas de la serie. Daniels fue la voz de Legolas en la adaptación animada de El señor de los anillos y ha aparecido en varios dramas británicos como Prime Suspect protagonizada por Helen Mirren.

Un droide ingenioso, R2-D2 salvó a sus amigos de muchos lugares peligrosos que sirven a Padmé Amidala, Anakin Skywalker y Luke Skywalker en el transcurso de la franquicia. Forma una amistad improbable pero duradera con el quisquilloso C-3PO en la primera película de la serie. Otro actor inglés consumado, Baker también protagonizó The Elephant Man , Time Bandits , Willow , Flash Gordon , Amadeus y Laberinto .

Chewbacca es un guerrero wookiee y uno de los héroes rebeldes. Es el copiloto de Han Solo en el Halcón Milenario y eventualmente ayuda a la Alianza a restaurar la libertad de la galaxia. Mayhew interpretó al personaje en todas sus apariciones de acción en vivo, desde A New Hope hasta The Force Awakens de 2015. Mayhew falleció en abril de este año.

Aunque alguna vez fue un heroico Caballero Jedi, Darth Vader es el gran mal de la trilogía original. Fue seducido por el lado oscuro de la Fuerza convirtiéndose en un Lord Sith y liderando la búsqueda del Imperio para eliminar la Orden Jedi. El villano Vader fue interpretado físicamente por David Prowse y con la voz de James Earl Jones, el último de los cuales es conocido por sus otras temporadas como El Rey León y Jack and the Beanstalk .

Lando Calrissian es el administrador de Cloud City y un viejo conocido de Han. Traiciona al grupo con Darth Vader, quien planea usar el grupo como cebo para atraer a Luke, pero luego Lando cambia de opinión. Además de Star Wars , los créditos de Williams incluyen Lady Sings the Blues (1972), Mahogany (1975), Nighthawks em > (1981) y Batman (1989), en el que interpretó a Harvey Dent, también conocido como Two-Face.

El estrella de Jim Henson Company, Frank Oz, se unió a la franquicia como Yoda, un sabio Maestro Jedi centenario, que se autoexilia en Dagobah. Oz fue asistido por varios otros artistas, incluidos Kathryn Mullen, David Barclay, Wendy Froud y Deep Roy. Oz es mejor conocido por ser el titiritero principal detrás de Miss Piggy, Bert, Grover, Cookie Monster, Animal, Sam the Eagle y Fozzie Bear.

Al igual que su predecesor, la partitura de The Empire Strikes Back fue compuesta y dirigida por John Williams, y fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres. La banda sonora, en su primera versión, fue lanzada el 16 de mayo de 1980. Fue lanzada en los Estados Unidos como un LP doble de 75 minutos cinco días antes del estreno de la película; el primer lanzamiento del CD solo tuvo la mitad de la longitud del set de vinilo.

‘Star Wars: El Imperio contraataca’ en la taquilla

El Empire Strikes Back ganó un total mundial de $ 538,375,067 en la taquilla de acuerdo con Taquilla Mojo . El cincuenta y cuatro por ciento de sus ganancias fue en los Estados Unidos, recaudando $ 290,475,067 durante el transcurso de su carrera.

Estos números incluyen su bruto durante un relanzamiento el año siguiente. El 31 de julio de 1981, los fanáticos disfrutaron de una carrera de teatro encore que recaudó $ 26.5 millones. Llegó a los cines nuevamente en noviembre de 1982 y recaudó $ 14.5 millones. Los fanáticos aparentemente no pudieron obtener suficiente Star Wars .

Reseñas de ‘Star Wars: El Imperio contraataca’: lo que dijeron los críticos

Star Wars: The Empire Strikes Back recibió una recepción abrumadoramente positiva cuando debutó en 1980. Esa positividad continúa hasta el día de hoy con cada nuevo lanzamiento; La trilogía original a menudo se revisa para compararla con las últimas secuelas de Skywalker Saga.

Bob Thomas de Associated Press escribió,” El Imperio contraataca Muestra la misma imaginación que hizo de Star Wars un clásico del cine; la mayoría de las otras películas espaciales parecen torpes y terrenales en comparación “.

El Los Angeles Times estuvo de acuerdo en llamarlo “otra película cinematográfica ricamente imaginativa, fascinante y espectacular del temible George Lucas”.

“Encabezar el acto más exitoso en la historia del mundo del espectáculo es una imposibilidad, por supuesto. Pero ese es el desafío que enfrentan todos los que trabajaron en El imperio contraataca . Han tenido éxito en un grado completamente notable”, escribió George Anderson de la Pittsburgh Post-Gazette .

Como era de esperar, la película tiene una calificación fresca del 95 por ciento en Rotten Tomatoes con El sitio escribe: “Oscuro, siniestro, pero en última instancia, incluso más envolvente que A New Hope , El imperio contraataca desafía las expectativas de los espectadores y lleva la serie a niveles emocionales elevados”.

Trailer de ‘Star Wars: El Imperio Contraataca’

Además de una muestra de escenas tomadas de la película, el trailer presenta imágenes que fueron cortadas de la película final, incluido un beso entre Luke y Leia y C-3PO quitando una pegatina de advertencia de una puerta en la base rebelde en Hoth. Curiosamente, la voz en off en el trailer es proporcionada por nada menos que el propio Harrison Ford.

Trivia ‘Star Wars: El Imperio Contraataca: 5 Datos Rápidos

1. ‘El Imperio contraataca’ fue elegido para ser preservado por la Biblioteca del Congreso

En 2010, Star Wars: El Imperio Contraataca fue seleccionado para ser preservado por el Biblioteca del Congreso como parte de su National Film Registry. Los carretes de 35 mm de la Edición Especial de 1997 se presentaron inicialmente para su conservación debido a la dificultad de transferirlos de las impresiones originales, pero luego se reveló que la Biblioteca poseía una impresión de depósito de derechos de autor de estreno original en cines .

2. El American Film Institute nombró a Darth Villain como uno de los más grandes villanos de todos los tiempos

Darth Vader fue clasificado como el tercer villano más grande de todos los tiempos en el la lista de 2003 del American Film Institute de los 100 héroes y villanos más grandes. ¿Los únicos dos personajes que sacan al Señor Sith? Norman Bates y el Dr. Hannibal Lecter.

3. El nombre original de Yoda era Buffy

En los primeros esquemas de Lucas, Luke conoce a una entidad sobrenatural llamada Buffy, también conocida como Bunden Debannen. De acuerdo con Wired , aquí está cómo lo describió Lucas: “Buffy muy viejo, tres o cuatro mil años. ¿Cristal de espada de Kiber? ¿Buffy le muestra a Luke? Buffy, el guardián.” No sientas nada “.

Originalmente, Luke se convertiría en “el humano Buffy”. En borradores posteriores, Lucas pensó en Yoda como una especie de pequeña rana, y Yoda tenía un nombre completo: Minch Yoda.

4. Un accidente automovilístico en la vida real para Hamill casi cambió el guión

Mark Hamill resultó herido en un accidente automovilístico en 1977, lo que obligó al actor a soportar una reconstrucción facial. Por un tiempo, Lucas planeó incluir una secuencia donde la cara de Luke está dañada y luego un droide la reparó. Existe una imagen en el set que muestra un droide que venda la cara de Luke, pero esta historia paralela fue en última instancia corte de la película .

5. Kubrick puso en peligro la filmación de ‘Empire’

Técnicamente, no fue su culpa. Empire compartió espacio de estudio con The Shining , hasta un gran incendio quemó la Etapa 3 en Elstree Studios y destruyó muchos de los sets de Kubrick. Empire tuvo que ceder parte de su propio espacio de estudio para la película de Kubrick, que estaba muy por encima de lo previsto. “En el tiempo, es dudoso que la imagen se recupere”, un miembro de la tripulación escribió en ese momento.

¿Qué otras películas de Star Wars puedes transmitir en Disney +?

Al momento de escribir esto, aquí están todas las películas de Star Wars en Disney +:

