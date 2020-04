Qué hay detrás del protector facial de María Antonieta Collins?

View this post on Instagram

Uno de cada casa debe ser el designado para la compra. Aquí voy haciendo mi mercado de la próxima semana… Se acabaron los saludos de beso y abrazo y tambien NO acapare los productos que mas faltan para que los demás puedan también comprar. Aqui voy protegida por mi tapabocas y face mask hecha por manos colombianas en USA! @symmetrymiami como dice la mascara: we will prevail… Vamos a vencer!!!!