El nombre de Javier Santos tal vez no es conocido para muchas personas, pero el español de 44 años, quien asegura ser hijo del cantante Julio Iglesias, está llenando titulares en los medios ibéricos y mexicanos por estos días, ya que está a la espera de un fallo de los tribunales que avale una decisión para que sea reconocido como hijo legítimo del legendario cantante.

Y aunque las demandas contra el papá de Enrique Iglesias se iniciaron hace más de 30 años por primera vez, nunca dieron frutos, y esta vez Javier Santos se mostró confiado de que pronto saldrá a la luz la verdad y deberá ser reconocido como otro Iglesias.

El europeo hizo estas declaraciones en diálogo con el programa de televisión Ventaneando, donde manifestó que está insistiendo nuevamente en el caso para limpiar el nombre y la honra de su madre, María Edith Santos, a quien han dejado como una mentirosa.

“Para mi era importante y era la oportunidad de poder devolverle la dignidad a ella, porque yo no mendigo cariño, no mendigo dinero, sino poder demostrar la verdad, sobretodo cuando te han tachado de mentiroso, en este caso a mi madre. Y para mí fue lo que me empujó a poder hacer y llevar este caso adelante: es una cuestión de orgullo”, dijo el español. “Esto no es de ahora, es algo que lo empezó mi madre hace muchísimos años, en el año 90, cuando yo tenía 13 o 14, y cuando yo tenía 1 año, una persona ya le había dicho a mi padre de mi existencia, osea que desde el año 77 y 78 (ya sabe de mí)”.

VideoVideo related to presunto hijo de julio iglesias pelea para que lo reconozca el cantante 2020-04-30T00:12:02-04:00

El presunto hermano de los otros hijos de Iglesias advirtió que desde los años 90 su madre dio una dura pelea para que fuera reconocido, pero las cosas no prosperaron porque su presunto padre era un hombre muy poderoso en España, en aquel momento.

Y a pesar de haber sentido el rechazo del famoso intérprete, Santos dijo que no tiene resentimiento alguno.

“Yo tengo el sueño por llamarlo de alguna manera de algun día, acercarme a él, que me conozca, que conozca a su nieta, acabo de ser papá, me queda esa esperanza, no guardo ningún rencor, siempre estoy dispuesto a perdonar y no guardo ningún rencor”, dijo el ibérico.

VideoVideo related to presunto hijo de julio iglesias pelea para que lo reconozca el cantante 2020-04-30T00:12:02-04:00

El programa mexicano dijo que el pasado 22 de abril los magistrados de la Audiencia Provincial debieron emitir una respuesta sobre el recurso de apelación que interpuso Julio Iglesias contra la presunta paternidad, pero debido a la crisis del coronavirus, la cita se pospuso.

VideoVideo related to presunto hijo de julio iglesias pelea para que lo reconozca el cantante 2020-04-30T00:12:02-04:00

Sobre si le interesa reclamar dinero al cantante, Santos dijo: “eso es algo que tendrán que decidir los abogados, eso no me preocupa ahora. Llevo esperando mucho tiempo y esperar un poquito más no me preocupa”.

Y a la pregunta de qué le diría a Iglesias si lo tuviese en frente, el español comentó: “que se ha negado a reconocer la verdad cuandoe es tan obvia”.