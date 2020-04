Otro revés en el caso de Pablo Lyle: Qué sucedió esta semana?

Los inconvenientes siguen en el caso del actor mexicano Pablo Lyle quien sigue luchando por establecer su inocencia ante los tribunales de Miami.

Esta semana le fue rechazado nuevamente su argumento legal que ha sostenido desde el inicio de su caso de que actuó en defensa propia. También se le determinó una nueva fecha para comparecer ante el tribunal que será este próximo 29 de Abril.

Tal como reporta Infobae, las autoridades norteamericanas volvieron a desestimar el recurso de “defensa propia” presentado por sus abogados para excusarlo del delito de homicidio involuntario, y por el cual ha permanecido en prisión domiciliaria desde hace casi un año. Desde el 8 de abril del año pasado, Lyle no puede salir de Estados Unidos. El juez le fijó una fianza de USD 50,000 y un arresto domiciliario.

La decisión inicial que había tomado el juez Alan Fine de no aceptar el alegato de defensa propia bajo la ley de “Stand your ground” había sido apelada por el actor y su equipo legal lo que ha demorado la resolución de su caso más de un año. Finalmente esta semana la Corte de Apelaciones del Distrito Tercero de Miami, decidió precisamente que Pablo Lyle no tendrá derecho a la citada figura legal de “stand-your-ground” y así lo explica:

“La Corte de Apelaciones del Distrito Tercero, recopiló la evidencia necesaria, clara y convincente para demostrar que el acusado no tiene derecho a inmunidad bajo el estatuto de la Ley de Stand Your Ground de Florida, la cual está vigente desde junio del 2017”.

Recuento del caso

No sobra repasar brevemente los hechos del caso para quienes no están al tanto. Vale recordar que lo que empezó con un cargo de agresión física terminó convertido en un caso de homicidio involuntario contra el actor mexicano Pablo Lyle, quien golpeó a un hombre de 63 años en las calles de Miami luego de una disputa de tránsito el 31 de marzo de 2019 cuando se dirigía al aeropuerto de Miami. Desafortunadamente, y a causa de las lesiones recibidas, el señor Juan Ricardo Hernández, falleció cuatro días después, desatando este proceso en contra de Lyle.

Lyle siempre ha mantenido sus declaraciones desde el comienzo del proceso legal. Sostiene que viajaba con su familia a bordo de la camioneta de su cuñado e interrumpió el trayecto de Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años, quien descendió de su vehículo para golpear violentamente la ventanilla de su contrario. Por eso invocó la ley de “Stand Your Ground”.

Les recordamos que la defensa de Lyle ya habías apelaso en agosto del 2019 ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito la decisión inicial tomada por Alan Fine, el juez anterior del caso, quien rechazó el argumento de defensa personal por parte del actor.

Hace dos meses habíamos también reportado que adicionalmente a la apelación el actor había demandado al Estado de la Florida, solicitando que se anulara la decisión del juez Alan Fine y que se le otorgue su libertad.

El caso de Lyle tiene hace meses una nueva jueza, la señora Marlene Fernández Karavetsos, y fue ella quien a comienzos del año no aceptó la petición de la defensa para que el que artista pudiera viajar a su país para trabajar y mantener a su familia mientras se resolvía su caso en la Corte de Miami, Florida. Fernández sí cambió las condiciones de su arresto domiciliario por medidas más flexibles durante su estadía en Miami mientras se esperaba la decisión de la apelación del Tribunal Superior que fue comunicada esta semana de Abril.

Qué prosigue ahora para el caso del actor?

La pandemia del coronavirus también afectó a Pablo Lyle y el seguimiento de su caso pues una audiencia que había sido programada para el pasado 20 de marzo se canceló como medida preventiva.

En el último documento oficial difundido por las autoridades se agregó: “La opinión presentada el 22 de abril de 2020, no es definitiva hasta la disposición de la moción presentada oportunamente en una nueva audiencia”.

Esta audiencia como dijimos ya quedó fijada para Abril 29. Estaremos informándoles al respecto pues esta fecha puede ser vital para el caso.

