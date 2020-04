Lucero casi termina desmayada sobre un escenario: ¿cuándo pasó?

Lucero no deja de sorprender, y ahora muestra una nueva faceta en su vida, nada más ni nada menos que comenzó, hace unos meses, incursionando como vloguer a través de su canal de Youtube, donde aparte de dar consejos de belleza, y moda ha estrenado una nueva sección llamada “Mucho que contar”, y es aquí donde la también actriz relata diferentes experiencias a través de su carrera y anécdotas que le han sucedido en sus shows, y fue precisamente aquí en esta sección donde Lucero contó una anécdota de sus primeras presentaciones en vivo, sucedió en el estado de Veracruz, donde se encontraba promocionando su primer disco, experiencia que recuerda muy bien porque casi terminó desmayada y en el hospital.

La artista de 50 años recordó ese pequeño concierto en ese bello lugar de México, donde la temperatura era insoportable y para rematar lució el mismo vestido dorado que usó para la portada de su disco, el problema fue que el material de ese vestido era completamente de plástico y para ese entonces ella era muy menudita.

“No quiero decirles que los 40 grados que se sentían ahí adentro… pues el traje era como un sauna, una vaporización… yo era muy flaca, era muy flaquita porque era muy remilgosa para comer”, expresó la interprete que entre risas contó que le sucedió después.

“Entonces yo creo que con lo flaquita y la sudada, me empecé a sentir… que el final del show ya no sé ni cómo lo hice, yo creo que por instrumentos, porque ya era una debilidad y un mareo, de ese como cuando ya te vas a desmayar… pues así me pasó a mí”, aseguró la mexicana.

Luego la “Novia de América” detalló que después de terminado el espectáculo, fue llevada a una casa y su mamá comenzó a darle bebidas para hidratarla y además le dio un baño de agua fría para que su hija comenzará a reponerse, algo que sucedió, y al sentirse mejor fue llevada al hotel, donde ella y su progenitora se llevaron una sorpresa desagradable.

“El hotel no era bonito… entonces ya que llegué al hotel conviví con mis cucarachas y todo eso, y me dormía así encima de la cama, vestida y con mi maleta encima porque me daba mucha ansiedad”, confesó la intérprete de Veleta, quien estima que todas esas experiencias la moldearon tanto en su vida personal como en la profesional convirtiéndola en una mujer que goza la vida y la valora, contando ya con 40 años de vida artística.

“Aprendí a disfrutarlo todo y a ser resiliente, a ser valiente y pasarla bien, haya lo que haya”, concluyó Lucero.