¿Lili Estefan violó la cuarentena otra vez?: festejó el grado de su hija

View this post on Instagram

Happy Birthday to the one and only @mamavalls I love you to the moon and back my AMAZING friend 😘We LOVE YOU REINA!!!! Lourdes #queen #felizcumpleaños #friends 👑🎂🎂🥂🍾🍾 Deseándole un Feliz cumpleaños a una d mis mejores amigas ! 🙌🥰