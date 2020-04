“La Casa de Papel” -Temporada 4: ¿Dónde, cuándo?

El estreno de la cuarta temporada de “La Casa de Papel” finalmente ha llegado a Netflix, la serie española fue una de las más esperadas por toda la audiencia de la plataforma de streaming. No querrás perderte ni un sólo minuto de los nuevos episodios que están disponibles desde hoy a nivel mundial. ¿Desde qué hora?, ¿Cómo puedes verlos?, ¿Dónde estará disponible la cuarta temporada? Lea a continuación para obtener más detalles sobre la última temporada.

FECHA DE ESTRENO: 03 de abril de 2020

DÓNDE: “La Casa de Papel” se emitirá exclusivamente a través de Netflix. Haga clic aquí para suscribirse a la plataforma de streaming que tiene un costo desde $8.99 mensuales en los Estados Unidos.

HORA DE ESTRENO DE LA NUEVA TEMPORADA: El estreno de la nueva temporada está programado en Netflix USA para las 3:00 AM, hora del Este.

HORARIOS DE ESTRENO EN OTROS PAÍSES: México: 1:00 AM / Perú y Colombia: 2:00 AM / Panamá, Argentina y Brasil: 4:00 AM / Reino Unido y Portugal: 8:00 AM / España, Francia, Italia y Alemania: 9:00 AM.

CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ LA NUEVA TEMPORADA: A través de las redes sociales, Netflix dio a conocer que la cuarta temporada de “La Casa de Papel” contará con un total de 8 episodios.

CUÁLES SON LOS NOMBRES DE LOS NUEVOS EPISODIOS: Episodio 1: Game Over, Episodio 2: La boda de Berlín, Episodio 3: Lección de anatomía, Episodio 4: Suspiros de España, Episodio 5: 5 minutos antes, Episodio 6: Ko Técnico, Episodio 7: Tumbar la carpa, Episodio 8: Plan París.

QUIÉNES INTEGRARÁN EL ELENCO DE LA CUARTA TEMPORADA: Úrsula Corberó como Tokio, Álvaro Morte como El Profesor, Itziar Ituño como Lisboa, Miguel Herrán como Río, Jaime Lorente como Denver, Esther Acebo como Estocolmo, Darko Peric como Helsinki, Rodrigo De la Serna como Palermo, Alba Flores como Nairobi y Pedro Alonso como Berlín.

¿LA CASA DE PAPEL SERÁ RENOVADA PARA NUEVAS TEMPORADAS?: Hasta el momento, se desconoce si “La Casa de Papel” será renovada para una quinta y sexta temporada. Sin embargo, muchos fanáticos han especulado a través de las redes sociales sobre un posible fin de la serie con el último episodio de la cuarta temporada. Mientras que otros han señalado que Netflix decidió fichar al elenco para al menos dos temporadas más.

SINOPSIS DE LA CUARTA TEMPORADA DE LA SERIE: De acuerdo con Newsweek, “La Casa de Papel Parte 4 comienza con el caos: El profesor piensa que Lisboa (Itziar Ituño) fue ejecutada. Río (Miguel Herrán) y Tokio (Úrsula Corberó) han volado un tanque del ejército, mientras que Nairobi (Alba Flores), está luchando entre la vida y la muerte. La pandilla está atravesando uno de sus momentos más difíciles y el surgimiento de un enemigo entre sus filas pondrá en peligro el asalto”.

La Casa de Papel | Temporada 4 | Trailer oficial 2019-08-25T15:13:31.000Z