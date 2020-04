Jennifer López se reúne con su ex pareja: ¿Dónde y por qué?

Jennifer López y Diddy se reencontraron en una transmisión en vivo a través de las redes sociales por una causa benéfica en medio de la crisis del Coronavirus en los Estados Unidos. La pareja sostuvo un romance a lo largo de dos años, pero anunciaron su abrupta separación en el año 2001.

López se unió al rapero en una transmisión en vivo en Instagram que organizó durante el Domingo de Pascua para recaudar fondos para Direct Relief, una organización sin fines de lucro que suministra equipos médicos a comunidades afectadas por la pobreza o en respuesta a emergencias. Durante la transmisión, Diddy recaudó más de 3.4 millones de dólares en donaciones, la cifra se destinará a la lucha de la organización en contra de la propagación del COVID-19.

Durante la transmisión, Jennifer López y su prometido Alex Rodríguez, mostraron su talento para el baile junto a sus pequeños hijos que también dijeron presente para apoyar la filantrópica causa del rapero estadounidense.

Diddy and JLo doing the Salsa on IG Live. Rona really got everybody reuniting. pic.twitter.com/VPGDgWLtYI

— After5ivePod (@After5ivePod) April 12, 2020