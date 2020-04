Gilluis Pérez llega a contar la historia de Nicky Jam en “El Ganador” por Netflix (+ENTREVISTA)

Gilluis Pérez, actor basado en la ciudad de Nueva York y criado en Ponce, Puerto Rico, representa claramente los ideales del nuevo sueño americano. Es mitad dominicano y mitad boricua y a partir de hoy lo veremos como “Chino” en la serie de Netflix “El Ganador”, que relata la vida de la estrella de música urbana Nicky Jam.

Viviendo en Nueva York, Pérez ha participado en varias obras de teatro y diferentes series incluyendo en su Puerto Rico natal. El joven es egresado del prestigioso Actors Studio Drama School, con un título en actuación. Un ejemplo de superación y una lección de cómo llegar lejos en la industria.

Estuvimos conversando con Gilluis Pérez sobre su vida, sus sueños y sobre “El Ganador” que se estrena hoy en Netflix, y esto fue lo que nos contó:

1- Gilluis, cuando supiste que te querías dedicar a la actuación el resto de tu vida?

Es algo complejo, el procesar el origen de mi encuentro con la actuación, que fue algo completamente inesperado. En mi vida, ni de pequeño me pasó por la mente que quería ser actor, tampoco imaginé que era una profesión, por que simplemente lo veía como una posibilidad lejana a mi realidad.

Sin embargo con el desarrollo que he tenido en estudios, películas, series, teatro, uno crece y he entendido que la condición humana es tan importante para el actor como para la historia que contamos. Quizás hubo un momento en los primeros años de carrera que dije: “A esto me quiero dedicar”, quizás lo dije cuando fui la primera vez a un set o entré a un teatro, o la primera vez que escuché aplausos o quizás la primera vez que dijeron “acción”. La realidad es que ninguno de esos componentes definen para mí la dedicación al arte. Sino, el momento, el respirar, el estar consciente de lo que cambia y sientes a diario, la relajación que uno tiene cuando está en personaje, o la incomodidad la mayoría del tiempo. Tan sencillo como llegar a un punto y darse cuenta que todo es una acción, una interpretación con empatía e imaginación. No es si puedes actuar o no. Es si puedes actuar cómodo y relajado. Todo eso me llenó y creo cuando entendí esas diferencias ideológicas, sentí que a esto era lo que me tenía que dedicar.

2- Cómo se dio la oportunidad de participar junto a Nicky Jam en su serie biográfica? Qué te dejó haber compartido proyecto?

Pues había escuchado por un colega que estaban haciendo estas audiciones para la serie de la vida de Nicky Jam y que iba para Netflix, etc…Yo sinceramente decidí no audicionar porque pensé que no tenía ninguna oportunidad en ser elegido. Pero la vida te tira pone en su lugar y el showrunner de la serie me llamó un día por Facebook, me hizo referencia a una película que había realizado en 2013(Sin Filo), me dijo que se acordaba de ese proyecto y por eso decidió llamarme para que audicionara por self-tape para el personaje de Chino. Le hice un video con par de líneas, y a los cuatro días me escribió diciendo que el personaje era mío. Obviamente no me lo podía creer.

No había terminado mi maestría y aunque había hecho otros proyectos anteriormente, sabía que este iba a crear un peso en mí. Chino es un personaje muy complejo, dado a las circunstancias de su vida, y aunque noblemente siempre empatizo con él y no este de acuerdo con las cosas que hizo, entiendo por qué las hacía. Creo que mi opinión como persona no me da licencia a poner mis propias opiniones en la interpretación como actor, así lo trabajé, sin juzgarlo, y fue sumamente satisfactorio y emocionante.

3- Qué consideras lo más placentero de la actuación?

La provocación que podemos los actores producir en la audiencia. Los espectadores ven sus series favoritas y sus películas, los ven pensando que conocen a los personajes como si fuera realidad, con su propia experiencia de vida y sus imaginaciones, y muchas veces la audiencia se introduce en esa serie que ven y disfrutan ignorando que es creado, que no es real, no es un documental. Es la perspectiva de una persona en particular, porque alguien, algún personaje los tiene que llevar a través de la historia.

Si les gusta o no, no está en nosotros decidirlo y creo que es placentero tener ese poder. Al igual que la información e investigación parte de nuestra técnica, que podemos cultivar en la audiencia.

4- Para un artista como tú: qué sientes que aporta una ciudad como New York?

Como artista tengo claro que lograr un esfuerzo en llevar nuestras historias, como por ejemplo a Netflix que es la primera vez que una historia predominantemente de boricuas estará en la plataforma. Debemos seguir educando sobre equidad e inclusión.

Ahora es una tendencia el trabajar con grupos subrepresentados y lo que no quisiera es que esto fuese una moda, sino la norma. Por eso en un tiempo dónde el estereotipo latino para personajes es de criminales, inmigrantes, ser exótico o simplemente nos conglomeran a todos en una sola nacionalidad, es importante que la comunidad latinx se represente de manera auténtica y precisa en el entretenimiento. Las minorías no sólo en Estados Unidos, en el mundo entero, enfrentan preocupaciones intensas sobre la seguridad. Pienso que es responsable de todas las personas en los medios que utilicen su arte para cambiar esta demografía para permitir más representación equitativa y llegar a una madurez en la industria.

5- Qué es algo que poca gente sabe de ti y te gustaría que supieran?

Diría que ahora soy menos raro y tímido socialmente, que antes.

Yo era muy tímido no sólo en lo social, en la escuela, en actividades. Nunca sabía qué decir y siempre aunque tenía mi hermana, a mi lado, yo me envolvía en el dibujo. Desde los dos, tres años dibujaba y juro que bastante adiestrado para mi edad. Lo hacía sin saber que era un tipo de escudo para preservar mi sanidad. Por eso cuando decidí escoger estudios universitarios a los 16, me fui a lo predecible y obvio para mí, que lo fue la arquitectura. Por que podía estar seguro que iba a dominar lo que era el dibujo. Dibujar fue una ventana para expresarme y a la misma vez aislarme, hasta que encontré la actuación.

6- Canción favorita de Nicky Jam?

Los clásicos son cultura en su contexto y los bailo con amistades todo el tiempo, pero al conocer el proyecto de Netflix logré encariñarme con el tema de El Ganador. Objetivamente en la lírica misma creo que Nicky lleva el miedo de su crianza y la lucha de su vida. Por eso creo que “El Ganador” es mi nueva canción preferida de él. A pesar de, que cuando pequeño, compré su primer disco Haciendo Escante, todavía lo tengo. Mi mamá me lo prohibió, pero como dije, era la cultura popular de su tiempo.

7- Qué podemos esperar de esta serie?

¡Mucho drama, acción, música! Llevar la vida de un artista como Nicky Jam a la TV fue un reto por que a pesar de que uno tiene su perspectiva y una imagen sobre él. El acercamiento que se le dió a su bio es bidimensional y eso me pareció elegante de los escritores y del director mismo.

No fueron objetivos con la historia, los personajes tienen sus fallas e imperfecciones. Sin lugar a dudas, Nicky Jam la persona, no el artista, tuvo una vida violenta que merece ser vista, fuera del éxito y el espectáculo. La serie plasma un contexto de mucha tensión histórica y a pesar de ser cruda, hay un mensaje de superación y lucha que considero que es educacional para las nuevas generaciones.

No se pierdan “Nicky Jam: El Ganador” disponible a partir de hoy por Netflix