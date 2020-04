Francisca Lachapel envía mensajes a quienes se sienten cobardes

View this post on Instagram

Ella: Francisca, mi mejor amiga o mi peor enemiga. • • Creo que todos batallamos con esas conversaciones internas. Esas conversación entre la buena y la mala dentro de ti. • • -La Buena : Hoy voy a empezar mi dieta!! Y viene la mala a decirte, “eso dijiste el lunes pasado y no hiciste nada, nunca cumples lo que dices” 🙄 • • -La buena: Voy a empezar un nuevo negocio!! • • -La mala: Jajaja ( se ríe de ti) empezar un nuevo negocio? Pero si tú no sabes de eso, no cuentas con las capacidades. No tienes el dinero ni para darte un gusto! • • -La buena: Me quiero casar con un hombre exitoso!! • • -La mala: Estas loca, si los hombres exitosos no se fijan en mujeres como tú. 😅😂 • • -La buena: Quiero ser millonaria!! 🙂 • • -La mala: Pero si tú naciste pobre y el que nace pobre se queda pobre toda la vida.😏 • • -La buena: Yo puedo! ☺️💪🏼 • • -La mala: No tú no puedes. 👎🏼👎🏼 • • • ¿Te parece familiar esta conversación interna? 🤔 ¿Alguna vez la haz tenido? Esa, que nos llena de miedo, paraliza y nos aleja de nuestros sueños… • Esa que lamentablemente la mayoría de la veces nos convence y terminamos creyendo estás mentiras porque es lo que son puras ¡Mentiras! • • Presta mucha atención a las cosas que te dices a ti mismo. No es tu mundo exterior el que te impide alcanzar tus metas, ¡es tu mundo interior! • • El reto más grande que tendrás que enfrentar en tu vida ERES TÚ. Lo primero que hay que hacer es romper esos pensamientos limitantes y defenderte, si defenderte de ti mismo. • • Tener el valor de cuando la amiga odiosa te hable; decirle! Espera un momentico linda… Excuse me!! Voy hacer lo que siento, lo que yo quiero. No voy a dejar que me detengas. • • Si! Tengo miedo, pero tengo más miedo de no hacerlo. Hablarle de esa manera las veces suficientes hasta que desaparezca. • • “ No existe un enemigo afuera que pueda contigo, si no tienes un enemigo adentro.”