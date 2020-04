Elías Tirado de Exatlon EEUU 4: ¿Cómo entrena durante la cuarentena por Coronavirus?

View this post on Instagram

Aquí un poco de mi entrenamiento antes de ir a Exatlón EEUU . . 💥🦍Sal de tu zona de confort, solo puedes crecer si estás dispuesto(a) a enfrentar nuevos retos. No te conformes exígete más, rétate a ti mismo y verás los resultados. 3,2,1 #vamoarriba mi gente no te quites y sigue hacia delante. Feliz Viernes para todos buenas vibras. 💥🦍🇵🇷 #exatlon #contendientes #TeamElias #eltarzanboricua #puertorico