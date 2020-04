¿Eduardo Yañez está enfermo?

En este tiempo de confinamiento social por el problema del coronavirus, los medios de comunicación han jugado un papel muy importante, y gracias a estos, nos hemos mantenido informados de todo lo que está aconteciendo en el mundo y no solo con la pandemia que es el tema que más nos interesa y del cual debemos vivir actualizados, sino también con otros contenidos que llaman mucho la atención como es el que tiene que ver con las estrellas, tanto en su vida profesional como en la personal.

A veces, los chismes de los famosos son falsos, como en diferentes ocasiones ellos mismos han aclarado, tal fue el caso de Eduardo Yañez que a través de su cuenta de Instagram despejo el rumor que venía creciendo de que se encontraba muy enfermo.

A través de un video el actor dijo: “A todos los que están preocupados por mi salud, que una vez más todas esas revistas que cuando no tienen que vender inventan algo hacen sus photoshop y sus jaladas”.

El mexicano enfatizó acerca de cómo se encuentra en estos momentos: “Están hablando de que mi salud es crítica y etc, pues no yo me encuentro muy bien aquí en casa sano y salvo”, y manifestó que solo espera que la situación que tiene paralizado al mundo acabe: “Nada más esperando que pase esta maldita cuarentena que nos está matando a todos”.

El artista aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a todos sus compatriotas por la crisis que estamos viviendo.

“A ver chavas y chavos, aquí me encuentro en mi casa guardando la cuarentena por indicaciones de todo el mundo, todos los mexicanos debemos juntarnos, no salir no salgan de su casa, vamos a combatir este bicho y vamos a acabar con él”, puntualizó Eduardo.

“Ayudemos a nosotros (mismos) a los demás siguiendo las instrucciones que todos los medios de comunicación nos indican, muchísimas gracias, bendiciones para todos”, subrayó el actor.

Cabe recalcar que en clip Yañez lució muy rozagante, lleno de vida y energía, además, sonriente y relajado porque como el mismo lo expresó se encontraba en su casa cumpliendo con las medidas que se han impuesto para ver si finalmente podemos exterminar el COVID-19 y para reafirmar que realmente se encuentra muy bien, se ve a través de algunos mensajes que ha publicado en la red que se ha tomado el tiempo para subir cortos poemas románticos. “Mil vidas. Y es tan grande la inmensa locura de quererte tanto, que hoy me pesa el pasado, pero a tu amor no pienso renunciar. Mil vidas, mil noches, mil soles, mil años…Te amaré mi vida…”