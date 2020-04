¿Cuál fue la perdida que le produjo tanto dolor a Daddy Yankee?

Daddy Yankee, uno de los cantantes latinos más famosos, expresó a través de las redes sociales el gran dolor que sintió por la partida de Jessie Reyes, quien murió víctima de cáncer.

En su cuenta de Instagram el puertorriqueño hizo un homenaje a quien fuera la protagonista del video de su canción “Yo contra ti” del 2017 interpretado con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, subiendo dicho video a su red social y enmarcándolo con unas muy profundas y sentidas palabras.

“Este #tbt es triste pero a la vez especial. Triste, porque nos levantamos con la noticia de tu partida. Especial, por tu legado”, comenzó diciendo Yankee.

El intérprete de ‘Gasolina’ dejó ver la gran admiración que sentía por Jessie, al comprobar que nunca echo pie atrás en luchar con todas sus fuerzas contra esa enfermedad, “Siempre diste la guerra y nunca permitiste que el #cancer robara tu identidad”, enfatizó Daddy.

Además, el boricua recordó como la protagonista de su video cantó con mucho vigor, energía, y con una actitud de guerrera, y escribió con mayúsculas una parte de la melodía que como toda la canción es muy profunda.

“Nunca olvides con la fuerza que cantabas: PUEDES TOCAR MI CUERPO MI ALMA ES INTOCABLE • AUNQUE DESGARRES MI CARNE MI FE ES INQUEBRANTABLE • NO TE ROBARÁS QUIEN SOY, MI ESPÍRITU ES MÁS FUERTE • ESTA GUERRA LA TENGO GANA AÚN SI ME ENFRENTO A LA MUERTE”, plasmó el cantante.

“Vuela alto a ese lugar, donde no existe el dolor, el llanto ni el sufrimiento. Descansa en paz y en poder al lado del Señor. “JESSIE KINGS” 🎀”, concluyó Daddy.

En las redes de la joven puertorriqueña se lee un mensaje publicado ayer jueves, día en que se dio a conocer su fallecimiento, la misiva es extensa pero aquí hay algunos apartes de esta: “¡La LUCHA ha acabado! No estén tristes pensando en mí. Imaginen que he partido a un lugar realmente maravilloso, he comenzado un largo viaje a la eternidad, en donde estaré feliz y totalmente en paz… ya no me duele nada. Les escribo porque se que mi partida les debe haber tomado por sorpresa y que quizás estén tristes, con los corazones rotos y miles de pensamientos que les invaden el alma”, comenzó rezando el mensaje de Reyes.

Al final del texto Jessie se despidió con un inmenso amor y enfatizó que su recuerdo estará siempre vivo mientras que este en el corazón de quienes estuvieron a su lado, “hoy les digo adiós y no me busques en todos lados, no es necesario porque yo estoy ahí u estaré por toda la eternidad, agarrada de tu alma, cerquita de tu corazón velando y orando por ti… ¡SIEMPRE!. Yo nunca me iré de su lado mientras ustedes me recuerden, pues mi sonrisa ahora brilla en la eternidad, les amo INTENSAMENTE- Jessie ❤️”, concluyó el mensaje de la boricua.

¡Descansa en paz Jessie Reyes!