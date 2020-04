Christopher Uckermann presenta a su nueva novia: ¿Quién es?

View this post on Instagram

“I want every girl to know that her voice can change the world.” Malala Yousafzai #diainternacionaldelamujer #womenempowerment #niunamenos . . . . . Hoy me tocó pasar este 8 de marzo realizándome como mujer. No pude ir físicamente a la marcha pero mi corazón estaba ahí… me demostré a mi misma que lo más importante como mujer es amarte, perseguir tus sueños y no dejar que nadie te diga lo contrario. Que nosotras tenemos el poder de cambiar nuestra realidad. Ser libres de poder salir a la calle sin miedo, libres de trabajar en lo que queramos, libres de ponerte lo que se te de la gana y hacer lo que quieras con tu cuerpo. Cuidarnos a nosotras mismas y respetarnos. Ese es el comienzo de todo. 🎭✨🙏🏻 @actionworkshop #actorworkshop #headshot @morancasting