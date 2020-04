El actor británico Brian Dennehy, quien tenía una carrera en la pantalla y el escenario de más de cinco décadas, murió el miércoles 15 de abril, en horas de la noche, causando mucha tristeza entre sus familiares y sus fans.

Así lo reveló inicialmente el sitio TMZ, que aseguró que fuentes policiales confirmaron su fallecimiento en el estado de Connecticut, a la edad de 81 años.

TMZ también informó que el actor murió por causas naturales, y que no se realizaría ninguna autopsia. No murió de COVID-19.

Al reconocido actor le sobreviven su esposa y cinco hijos.

VideoVideo related to murió brian dennehy: ¿cómo falleció el actor de la película rambo? 2020-04-16T15:17:34-04:00

Deadly Matrimony 1992 Full Movie Brian Dennehy Full Thriller Film

Deadly Matrimony 1992 Full Movie Brian Dennehy Full Thriller Film

http://www.youtube.com

Dennehy tuvo una larga carrera en cine, televisión y en el escenario y ganó numerosos premios a lo largo de su vida, que reconocieron su inmenso talento.

La carrera de Dennehy despegó después de interpretar el papel del Sheriff Will Teasle en la saga de las cintas de Rambo, First Blood, en 1982, junto a Sylvester Stallone como John Rambo.

El actor interpretó muchos papeles secundarios en sus primeros años, pero pronto se convirtió en un verdadero protagonista después de su papel en el thriller “Best Seller” en 1987, que coprotagonizó James Woods.

VideoVideo related to murió brian dennehy: ¿cómo falleció el actor de la película rambo? 2020-04-16T15:17:34-04:00

Final Appeal (1993) Brian Dennehy

Final Appeal (1993) Brian Dennehy

http://www.youtube.com

El papel más notable de la estrella del cine fue posiblemente Big Tom Callahan en la comedia de 1995 Tommy Boy. También era conocido por sus papeles en televisión, incluidos sus papeles en To Catch a Killer y Death of a Salesman. Dennehy apareció más recientemente en la serie de suspenso de crimen de la NBC The Blacklist, interpretando el papel recurrente de Dominic Wilkinson entre 2016 y 2019.

Asimismo apareció en el escenario en obras como Chicago, Dublín y en Broadway. Fue incluido en el American Theater Hall of Fame en 2010.

VideoVideo related to murió brian dennehy: ¿cómo falleció el actor de la película rambo? 2020-04-16T15:17:34-04:00

Durante su carrera, el talentoso actor ganó una serie de premios y nominaciones. Se llevó a casa un Globo de Oro, al Mejor Actor en una Miniserie o Película de Televisión por su papel en Death of a Salesman, y dos Premios Tony al Mejor Actor en una Obra, uno por su papel en Long Day’s Journey Into Night, en 2003 y el otro por Muerte de un vendedor, en 1999.

VideoVideo related to murió brian dennehy: ¿cómo falleció el actor de la película rambo? 2020-04-16T15:17:34-04:00

Dennehy también fue nominado a seis premios Primetime Emmy entre 1990 y 2005 por interpretar a un destacado actor principal o actor de reparto.