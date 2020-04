Stream Bella y la Bestia

Remakes están de moda en estos días y el clásico ‘La bella y la bestia’ es tan querido que tiene sentido que Disney lo vuelva a visitar para esta nueva generación. El reboot de 2017 del clásico animado de 1991 protagonizado por Emma Watson como Bella y Dan Stevens como la Bestia, mientras que también presenta a Luke Evans, Josh Gad, Kevin Kline, Stanley Tucci, Audra McDonald, Ian McKellen, Emma Thompson y Ewan McGregor.

La historia puede ser antigua, pero Watson y Stevens son los primeros en dar vida a los personajes en una versión de la historia en vivo, aparte del musical de Broadway que comenzó en 1993. Todas las iteraciones se basan en el 18 cuento de hadas francés del siglo escrito por Jeanne-Marie LePrince de Beaumont.

Aunque Disney pretendía su lanzamiento principalmente para el público estadounidense, la mayoría de las principales fotografías y filmaciones tuvieron lugar en Inglaterra y es una de las películas más caras jamás realizadas. Fue recibido con críticas en su mayoría positivas tanto por los puristas de Disney como por los nuevos fanáticos. Las actuaciones de Watson y Stevens obtuvieron mucha atención, pero también fueron anunciadas por su fidelidad al original animado.

Se está convirtiendo en un clásico, por derecho propio, así que afortunadamente puedes ver ‘La bella y la bestia en línea en cualquier momento que quieras. La transmisión de ‘La bella y la bestia’ es una forma práctica de presentar a los espectadores más jóvenes la historia porque muchos fanáticos del original están en edad de ser padres ahora

Aquí te mostramos cómo transmitir ‘La bella y la bestia’ ahora:

Cómo transmitir ‘La bella y la bestia’ – Exclusivamente en Disney +

La bella y la bestia es una de las muchas películas de remake de acción en vivo de Disney que se transmitirán exclusivamente en el nuevo servicio de transmisión por suscripción de Disney, Disney + .

Puedes regístrate para obtener un 7 prueba gratuita de dos días de Disney + AQUÍ , que le permitirá transmitir La bella y la bestia y cientos de otras películas y programas en su computadora, teléfono, tableta, televisor inteligente o dispositivo de transmisión. Si se extiende más allá de la prueba gratuita, el servicio cuesta $6.99 /mensual. También puede optar por este descuento paquete de Disney +, Hulu y ESPN + por $12.99 /mensual.

1. Regístrese en Disney + aquí </ a> 2. Vaya a Disneyplus.com </ a> o descargue la aplicación Disney + en su dispositivo 3. Inicie sesión con su información 4. Busque “La bella y la bestia” 5. Haga clic / toque en la versión de acción en vivo 6. Toca el botón Play 7. ¡Disfruta!

Disney + también cuenta con una amplia biblioteca de películas y series propiedad de Disney, además de varias series originales nuevas que estarán disponibles próximamente. El servicio incluye descargas ilimitadas para que puedas ver sin conexión cuando y donde quieras. La lista de dispositivos compatibles y televisores inteligentes incluye iPads , Apple TV, dispositivos Amazon, Amazon Fire TV, Android, Chromecast, Roku, PS4 y Xbox One.

Empiece su Prueba Gratuita

‘La bella y la bestia’: descripción general

Fecha de lanzamiento: 23 de febrero de 2017

Creadores: David Hoberman, Todd Liberman

Director: Bill Condon

Protagonistas: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor

Calificación: PG

Sinopsis: una joven se pierde en el bosque, busca a su padre secuestrado y se topa con un castillo en ruinas poblado por el canto de objetos inanimados. Cuando finalmente se encuentra con el dueño de la casa, descubre que él es una bestia feroz que quiere que ella cambie su presencia por la de su padre, que él mantiene prisionero. Ella está de acuerdo, y en el transcurso de su estadía se enamoran. Luego se transforma de nuevo en el apuesto príncipe que una vez fue, y vivieron felices para siempre.

¿Cuánto tiempo dura ‘La bella y la bestia’?

129 minutos

Trama de ‘La bella y la bestia’

Una mujer vieja y erosionada aparece en el castillo de un príncipe egoísta y malvado, pidiendo que espere la tormenta que se desata afuera. En lugar de darle la bienvenida, el príncipe la rechaza, sugiriéndole que es demasiado rico e importante para interactuar con ella. La anciana revela que es realmente una hechicera hermosa y poderosa, y luego maldice al príncipe podrido como venganza por rechazarla.

La maldición transforma al príncipe en una bestia espantosa, convierte a sus sirvientes en objetos inanimados y los borra a todos de los recuerdos de sus seres queridos. Ella pone una rosa debajo de una tapa de vidrio, advirtiéndole a la Bestia que estará condenado a quedarse así a menos que aprenda a amar a otro y se gane su amor a cambio. Debe hacerlo antes de que caiga el último pétalo o tendrá que quedarse con la Bestia para siempre.

Años más tarde, Belle vive en un pequeño pueblo francés con su padre, el fabricante de cajas de música Maurice. A Belle le encanta leer y no está interesada en el soltero más elegible de la ciudad, Gastón, a pesar de sus avances adelantados e inapropiados. Belle cuida a su padre distraído y lo prepara para una convención en otra ciudad.

Maurice se pierde camino a la convención y se refugia de una tormenta en el castillo de la Bestia. La Bestia lo encarcela por arrancar una rosa del jardín para Belle y lo arroja a la mazmorra. Cuando el caballo de Maurice regresa a la aldea sin su jinete, Belle sale a buscar a su padre.

Belle encuentra el castillo, descubre el extraño estado en el que se encuentra y finalmente se encuentra cara a cara con la Bestia. Aunque está un poco enamorado de ella, acepta permitirle quedarse a cambio de la libertad de su padre. Él le permite quedarse en el castillo, en lugar de la mazmorra, pero la prohíbe de un área particular del castillo, que contiene la rosa.

Se hace amiga del personal y la invitan a ser su invitada en una hermosa cena. Después, Belle entra en el ala prohibida y cuando la Bestia la atrapa allí, se asusta en el bosque. Ella es atacada por lobos y él la salva, resultando herida en el proceso. Se desarrolla una amistad mientras ella atiende sus heridas, y cada vez se acercan más.

Mientras tanto, de vuelta en el pueblo, Maurice intenta convencer a la gente del pueblo de la existencia de la Bestia, pero nadie le cree. Gaston ve esto como una oportunidad para ganarse el favor de Belle, pero Maurice no quiere alentarlo, por lo que Gaston permite que Maurice se comprometa con un manicomio.

Belle ve lo que le está sucediendo a su padre usando un espejo mágico, y la Bestia la deja ir a salvar a su padre porque la ama lo suficiente como para liberarla. Para probar la cordura de su padre, Belle usa el espejo para mostrar la Bestia a los aldeanos, y Gaston usa esto, y el conocimiento de que Belle ama a la Bestia a cambio, como una excusa para organizar una mafia e ir tras la Bestia.

Gaston y la Bestia se enfrentan en la Torre Norte, pero la Bestia está demasiado triste para defenderse hasta que ve a Belle. Recupera su fuerza, derrota a Gastón, perdonando su vida. Gaston huye pero sube a un terreno más alto para dispararle a la Bestia con una flecha. Gaston finalmente cae a la muerte.

Cuando cae el último pétalo, la Bestia muere. Mientras Belle llora sobre su cuerpo, ella profesa su amor por él, convocando a la hechicera para que se presente ante ellos. Ella invierte el hechizo, convirtiendo a la Bestia en el apuesto príncipe y restaurando a todos los sirvientes a su forma humana.

Belle y el príncipe organizan una bola gigante para toda la tierra, dándoles la bienvenida al castillo ahora almacenado.

Elenco de ‘La bella y la bestia’

El elenco de ‘La bella y la bestia’ está lleno de estrellas. Cada personaje, incluso los más pequeños, son traídos a la vida por celebridades de la lista A.

Emma Watson como Belle

Puede que Emma Watson nunca sea otra cosa que Hermione Granger para algunos fanáticos, pero su turno como Belle seguramente está cambiando de opinión. De hecho, Watson fue el primer actor elegido y la primera y única opción para interpretar a Belle. El 2017 ‘La bella y la bestia’ fue producto de Warner Bros., la misma productora responsable de las ocho películas de ‘Harry Potter’.

Dan Stevens como Bestia

Puede que no haya un gran cruce de fanáticos entre ‘La bella y la bestia’ y ‘Downton Abby’, pero Stevens es muy conocido por su papel de Matthew Crawley en la telenovela británica. Actualmente, puedes encontrarlo en el programa adyacente de Marvel, ‘Legion’ que se transmite por FX.

Kevin Kline como Maurice

Kevin Kline es un actor experimentado y experimentado, la lista de papeles famosos sería demasiado larga para proporcionarla aquí. Él tiene tal rango que puede pasar de ser un padre de Disney a la voz de un personaje animado en ‘Bob’s Burgers’ sin perder el ritmo.

Luke Evans como Gastón

Luke Evans puede parecer un recién llegado a los papeles protagonistas, pero ha estado en Hollywood por un tiempo. Comenzó con algunos papeles pequeños, pero consiguió su gran oportunidad en la versión de 2014 de Vlad el Empalador en ‘Drácula no contada’.

Canciones y banda sonora de ‘La bella y la bestia’

La banda sonora de la película de 2017 se basa principalmente en la película animada de 1991. El puntaje de 1991 del letrista Howard Ashman y el compositor Alan Menken ganó un Oscar y fue una de las razones clave por las que el director acordó una nueva versión de acción en vivo. La colección de canciones fue grabada por el elenco y presenta canciones cantadas por las estrellas Emma Watson, Dan Stevens y Luke Evans. La película también contiene tres nuevas canciones adicionales, compuestas por Menken con Tim Rice.

‘La bella y la bestia’ en la taquilla

La película funcionó increíblemente bien, incluso para los estándares de Disney. Recaudó cerca de $ 504 millones de dólares en Estados Unidos y casi $ 1 mil millones en todo el mundo. Se convirtió en el musical más taquillero de todos los tiempos, en solo diez días.

Comentarios sobre ‘La bella y la bestia’: lo que dicen los críticos

La película, a pesar del escepticismo inicial, jugó muy bien con los críticos. Algunos describieron que decía que era una película de superhéroes para mujeres. Los críticos se enamoraron principalmente de las actuaciones, pero su estética visual también llamó mucho la atención, siendo descrita como graciosa por algunos y encantadora por otros.

Donde ‘La bella y la bestia’ encaja en el Panteón de la película de Disney

Es difícil competir con el éxito de la película animada de 1991, pero la versión 2017 ciertamente le dio una oportunidad. Aunque no es el primer remake de un favorito de Disney, rápidamente se convirtió en el estándar de oro para medir a otros. También hay un musical de Broadway del mismo nombre que apareció entre la animación y la película de acción en vivo, haciendo que el legado de Disney de ‘La bella y la bestia’ dure casi 30 años.

Trailer de ‘La bella y la bestia’

Beauty and the Beast – US Official Final TrailerThe final trailer for Beauty and the Beast is here 🌹 On March 17, rediscover a tale as old as time. Get your tickets now at BeOurGuest.com — Disney’s “Beauty and the Beast” is a live-action re-telling of the studio’s animated classic which refashions the classic characters from the tale as old as time for a contemporary audience, staying true to the original music while updating the score with several new songs. “Beauty and the Beast” is the fantastic journey of Belle, a bright, beautiful and independent young woman who is taken prisoner by a beast in his castle. Despite her fears, she befriends the castle’s enchanted staff and learns to look beyond the Beast’s hideous exterior and realize the kind heart and soul of the true Prince within. The film stars: Emma Watson as Belle; Dan Stevens as the Beast; Luke Evans as Gaston, the handsome, but shallow villager who woos Belle; Oscar® winner Kevin Kline as Maurice, Belle’s eccentric, but lovable father; Josh Gad as Lefou, Gaston’s long-suffering aide-de-camp; Golden Globe® nominee Ewan McGregor as Lumiere, the candelabra; Oscar nominee Stanley Tucci as Maestro Cadenza, the harpsichord; Oscar nominee Ian McKellen as Cogsworth, the mantel clock; and two-time Academy Award® winner Emma Thompson as the teapot, Mrs. Potts. 2017-01-31T02:44:39.000Z

Stream Beauty y la bestia ahora [/ shop_now]</p> <hr /> <h2>Trivia de ‘La bella y la bestia’: 5 datos importantes</h2> <p>Una película con el tipo de alcance y notoriedad que ‘Beauty and the Beast’ disfrutó, seguramente habrá muchos factoids detrás de escena. Aquí hay algunos de los más interesantes.</p> <h3>1. El 15 de abril es una fecha muy importante.</h3> <p>Emma Watson (Belle), Dama Emma Thompson (Sra. Potts), Luke Evans (Gaston) y Nathan Mack (Chip) tienen el mismo cumpleaños: 15 de abril.</p> <h3>2. Hay una conexión extraña con ‘La La Land’.</h3> <p>Originalmente se le pidió a Ryan Gosling que interpretara el papel de la Bestia. Tuvo que rechazarlo para rodar ‘La La Land’. Casualmente, se le ofreció a Emma Watson la protagonista femenina en ‘La La Land’, pero la rechazó como ‘La bella y la bestia’.</p> <h3>3. Había (MUCHO) más en el infame vestido de Belle de lo que parece.</h3> <p>El infame vestido amarillo de Belle tomó 3.000 pies de hilo, más de 12,000 horas de diseño y más de 2,000 cristales de Swarovski. El vestido se basa en un boceto de la joven hija de Dan Stevens, Willow, y se realizó después de que la niña le mostró su boceto a Emma Watson. Watson luego llevó el boceto al diseñador de vestuario y le pidió que lo hiciera.</p> <h3>4. Emma Watson se aburrió.</h3> <p>Durante las largas horas de filmación de la secuencia “Be Our Guest”, Emma Watson se aburriría mucho, ya que todo lo que tenía que hacer era sentarse allí. Para mantenerla entretenida, la tripulación le contaba chistes e historias tontas para mantenerla riéndose y pasar el tiempo. La directora usó sus reacciones reales a las bromas detrás de escena para las respuestas auténticas de Belle.</p> <h3>5. La biblioteca de la Bestia es un lugar real, más o menos.</h3> <p>La hermosa y completa biblioteca del castillo de la Bestia sigue el modelo de la Biblioteca Joanina, que se encuentra en la Universidad de Coimbra, Portugal. A diferencia de la versión animada de 1991, la Bestia en la película de 2017 fue altamente educada y bien leída. Tiene sentido que le sirviera mucho a la biblioteca, ya que no había mucho más que hacer durante todos esos años.</p> <p style="text-align: center;">[shop_now link="https://disneyplus.bn5x.net/c/133492/705874/9358?subId1=Ahora&subid2=beaubea" new_tab=true]Stream Bella y la Bestia