Cómo transmitir “A.N.T. Farm”: La guía completa

Ver A.N.T. Farm

Transmitido en Disney Channel de 2011 a 2014, A.N.T. Farm cuenta la historia de Chyna Parks (China Anne McClain), una joven genio musical que se une al programa Advanced Natural Talent de su escuela, también conocido como A.N.T. Farm. Ella conoce y se hace amiga de sus compañeros estudiantes Olive Doyle (Sierra McCormick) y Fletcher Quimby (Jake Short), así como su consejero, Gibson (Zach Steel). Mientras estaban en la escuela, los niños fuera del programa de A.N.T. Farm, que incluye a Lexi Reed (Stefanie Scott) y el hermano de Chyna, Cameron (Carlon Jeffery), les causan problemas mientras estos intentan asimilar que estás en una nueva escuela.

El programa, creado por Dan Signer, duró tres temporadas con un total de 62 episodios, y rápidamente se convirtió en una de las series originales más populares de Disney Channel. Si espera ver A . N.T. Far m en línea, tienes suerte. Con el lanzamiento de la nueva plataforma de video de Disney, ahora puede encontrar A.N.T. Farm transmisión.

Aquí le mostramos cómo ver A.N.T. Farm en línea:

A.N.T. Farm es una de las series de TV originales clásicas de Disney que se transmitirá exclusivamente en el nuevo servicio de transmisión por suscripción de Disney, Disney + .

Puedes regístrate para obtener un 7 prueba gratuita de dos días de Disney + AQUÍ , que le permitirá transmitir ANT Farm y cientos de otras películas y programas en tu computadora, teléfono, tableta, TV inteligente o dispositivo de transmisión. Si se extiende más allá de la prueba gratuita, el servicio cuesta $6.99/mensual. También puede optar por este descuento paquete de Disney +, Hulu y ESPN + por $12.99 / mes.

Disney + también cuenta con una amplia biblioteca de películas y series propiedad de Disney, además de varias series originales nuevas que estarán disponibles próximamente. El servicio incluye descargas ilimitadas para que puedas ver sin conexión cuando y donde quieras. La lista de dispositivos compatibles y televisores inteligentes incluye iPads , Apple TV, dispositivos Amazon, Amazon Fire TV, Android, Chromecast, Roku, PS4 y Xbox One.

Empiece su Prueba Gratuita

Cuándo estuvo en la televisión: de mayo de 2011 a marzo de 2014

Creadores: Dan Signer

Protagonistas: China Anne McClain, Sierra McCormick, Jake Short, Stefanie Scott, Carlon Jeffery

Calificación: TV-G

Sinopsis: una joven prodigio musical ingresa al programa Advanced Natural Talent de su escuela secundaria y emprende divertidas aventuras con sus nuevos amigos y enemigos.

A.N.T. Farm se centra en el genio musical de 11 años Chyna Parks (McClain), una nueva estudiante en el programa Advanced Natural Talents de su escuela secundaria local. Junto con los estudiantes Olive Doyle (McCormick) y Fletcher Quimby (Short), y el consejero, tutor y terapeuta del programa, Gibson (Steel), ella tiene que adaptarse a esta escuela llena de niños mayores. Algunos estudiantes de la escuela, incluidos el hermano de Chyna, Cameron (Jeffery) y el acosador Lexi Reed (Scott), tienen dificultades para aceptar a los niños pequeños de A.N.T. en el pliegue

A.N.T. Farm funcionó durante tres temporadas, de 2011 a 2014 en Disney Channel, con 62 episodios. Aquí hay un breve desglose de cada temporada:

25 episodios | Mayo de 2011 – abril de 2012

En la temporada 1, Chyna se encuentra con sus compañeros en el programa A.N.T. Juntos, intentan asimilarse en la escuela secundaria, pero reciben un impulso continuo de Lexi. A lo largo de la temporada, Chyna prueba para el equipo de animadoras, se postula para el consejo estudiantil, se enamora de un nuevo estudiante llamado Nigel y Fletcher le invita a salir.

20 episodios | Junio ​​de 2012 – abril de 2013

La temporada 2 vuelve a la acción, con Chyna emprendiendo nuevas aventuras, incluyendo ir a Australia para un A.N.T. convención, unirse a una banda, soñando en el tiempo y estrellarse en una reunión de la junta escolar para salvar a A.N.T. programa.

17 Episodios | Mayo de 2013 – marzo de 2014

La temporada final saca a Chyna, Fletcher y Olive de Webster High, y las lleva a un internado privado para niños prodigios que fue fundado por un gurú tecnológico. En la escuela Z-Tech Prodigy, los niños conocen a nuevos estudiantes y experimentan una variedad de aventuras nuevas y emocionantes, como viajar en el tiempo y filmar una película de terror.

Cada episodio de A.N.T. Farm es divertido y está lleno de bromas y travesuras, pero hay algunas que se destacan sobre el resto.

Aquí hay una lista de los mejores episodios de A.N.T. Farm:

Temporada 1, Episodio 3: “phANTom Locker”

En el tercer episodio de la temporada 1, Cameron convence a Olive de que su casillero está embrujado. Chyna y Olive pasan la noche en el casillero para que Olive pueda enfrentar sus miedos, pero cuando Cameron estropea la broma, descubren que todo fue una farsa.

Temporada 2, Episodio 7: “endurANTs”

Los niños se dirigen a Australia para un A.N.T. convención, donde Chyna se encuentra y se enamora de Neville, y un experto en naturaleza australiano. Fletcher, que se pone celoso de Neville, trata de demostrar su virilidad al desquiciarse en el Outback, pero cuando no tiene éxito, sus amigos tienen que salir para salvarlo.

Temporada 3, Episodio 5: “past, presANT, and Future”

El director de la escuela, Zoltan, construye una máquina del tiempo que lleva a los niños al año 1986. Pero cuando la máquina del tiempo falla, Chyna está atascada en el tiempo y termina teniendo 30 años en el presente. Sus amigos retroceden en el tiempo para arreglar las cosas y la devuelven a su edad y línea de tiempo normales.

‘A.N.T. Farm – Elenco

Aquí hay un desglose de A.N.T. El elenco de actores talentosos de Farm :

McClain interpreta el papel principal de Chyna, el excepcional prodigio musical en el corazón del espectáculo. Después de A.N.T. Farm terminó en 2014, la actriz pasó a interpretar a Uma en las películas Descendientes , y actualmente interpreta a Jennifer Pierce en CW’s < em> Black Lightning.

McCormick asume el papel de Olive, la mejor amiga brillante y excéntrica de Chyna en el A.N.T. programa. La actriz ha tenido papeles recurrentes en programas como Supernatural , Medium y Jessie .

Pequeños pasos en el papel de Fletcher, el genio del arte que está enamorado de Chyna, pero finalmente termina saliendo con Olive. El actor ha estado en varios programas populares a lo largo de los años, incluidos Mighty Med , Lab Rats y All N i ght .

Scott interpreta el papel de Lexi, el matón de Chyna y el rival de la escuela que repetidamente intenta sabotear cualquier plan que los niños de la granja hacen. La actriz ha estado en algunas películas populares en los últimos años, incluyendo IT , Insidious: Chapter 3 y Insidious: The Last Key .

Jeffery interpreta a Cameron, el bromista hermano de Chyna, quien a menudo se avergüenza de ir a la escuela con su hermana pequeña, mucho más joven. Antes de protagonizar A.N.T. Farm , el actor tuvo un papel recurrente en el drama de NBC Heroes , y también apareció en episodios de Bones y It’s Always Sunny in Philadelphia .

Angus, el genio de la computadora que está enamorado de Olive y es generalmente el niño más flojo de la escuela, es interpretado por Mincks. El actor actualmente interpreta a Mitch en la serie web, Cobra Kai.

La serie también presentó a Allie DeBerry como Paisley Houndstooth, la densa mejor amiga de Lexi; Zach Steel como Gibson, el mentor y consejero de los niños; y Mindy Sterling como directora de la escuela, Susan Skidmore.

¿Quiénes son las principales estrellas invitadas en ‘A.N.T. Farm ‘?

A.N.T. Farm contó con un puñado de invitados famosos, la mayoría de los cuales formaban parte de la familia de Disney Channel.

Aquí hay una lista de los A.N.T. más importantes Farm estrellas invitadas:

En el primer episodio de la temporada 2, la cantante y actriz Zendaya aparece como Sequoia Jones, una famosa actriz de Hollywood que usa el talento musical de Chyna para sí misma y la ata a la parte superior de un tanque de tiburones.

En los Episodios 3 y 6 de la Temporada 2, Morgan interpreta a Vanessa LaFontaine, una modelo que era la chica soñada de Cameron que finalmente se convirtió en su novia.

En el tercer episodio de la Temporada 3, titulado “cría de animales”, el comediante y actor Chris Rock aparece como él mismo. Cuando Fletcher accidentalmente alimenta a un cocodrilo con el pato mascota de un zoólogo que habla, Rock interviene para ayudarlo a encontrar una solución para lograr que otro pato hable. (s) en el que apareció.

¿Quiénes son los escritores y creadores detrás de ‘A.N.T. Farm’?

A.N.T. Farm fue creado por Dan Signer, quien en una entrevista con Jim Hill Media , reveló que se le ocurrió la idea de la serie después de la reunión China Anne McClain .

Aquí hay un desglose de los showrunners de la serie:

Dan Signer : ‘A.N.T. Farm ‘Writer / Showrunner

Signer fue el creador, escritor y showrunner de la serie, y ha tenido mucha experiencia trabajando en Disney shows. Se desempeñó como productor ejecutivo en The Suite Life de Zack & amp; Cody y The Suite Life on Deck , así como Un día a la vez de Netflix.

Stephen Engel : Productor de A.N.T. Farm

Además de servir como productor ejecutivo en A.N.T. Farm , Engel ha trabajado en numerosos proyectos populares de televisión, incluidos The Big Bang Theory , Mad About You y Mighty Med .

Reseñas de A.N.T. Farm: lo que dijeron los críticos

A.N.T. Farm tiene excelentes críticas, con más de 4.4 millones de espectadores para su estreno. Emily Ashby de Common Sense Media llamó al programa “ divertido y dulce, si no notable a> “y señaló que alentó las discusiones sobre el acoso escolar.

Dónde está en el panteón de A.N.T. Farm

Desde su estreno en 2011, A.N.T. Farm ha forjado su propio lugar en el catálogo de la serie original de Disney Channel. Si bien no se ha clasificado en ninguna lista notable, el programa todavía tiene un seguidor de seguidores .

Trailer de A.N.T. Farm

Canción temática de A.N.T. Farm

El tema musical de A.N.T. Farm se titula “Exceptio nal”, fue realizada por China Anne McClain y compuso d por Toby Gad, Lindy Robbins, China Anne McClain, Lauryn McClain y Sierra McClain.

Trivia de A.N.T. Farm: 5 datos

1. McClain es un gran fan de los Jonas Brothers

En una entrevista con Entertainment Weekly , China Anne McClain reveló que es una gran fanática de los Jonas Brothers y que mientras era la estrella invitada en su programa, Jonas, Nick Jonas le regaló una guitarra rosa .

2. Dos estrellas de ‘A.N.T. Farm’ estaban en’ Hannah Montana ‘

Antes de que estuvieran en A.N.T. Farm juntos, China Anne McClain y Sierra McCormick tuvieron papeles invitados en la Temporada 3, Episodio 8 de Hannah Montana. En el episodio, titulado “Bienvenido a la selva”, interpretaron a dos chicas que le hicieron preguntas a Hannah.

3. Cada episodio tiene la palabra “HORMIGA” (ANT) en el título

Como ingenioso juego sobre el título y la premisa del programa, cada episodio de A.N.T. Farm tiene las letras “ANT” en el título , incluido el estreno de la serie, titulado “trasplantado” y el final de la serie, titulado “los experimentadores de Nueva York”.

4. Sierra McCormick ama a los tigres

En una entrevista con Jim Hill Media , el creador de la serie Dan Signer reveló que eligió a Sierra McCormick en el papel de Olive porque no podía dejar de hablar de tigres < / a> durante su audición. “Cuando la escuché hablar continuamente de tigres”, dijo Signer, “pensé ‘Así es como sonaría Olive’, y así es como Sierra obtuvo esa parte”.

5. The Show ganó dos premios NAACP Image Awards

En 2014, China Anne McClain ganó el premio NAACP Image Award por su desempeño sobresaliente en la juventud / Children’s Program, y uno de los escritores de la serie, Vincent Brown, ganó el premio NAACP Image Award por Mejor escritura en una serie de comedia.

