Aislinn Derbez confiesa la promesa que Mauricio Ochmann le incumplió y su peor problema

Hace ya varias semanas Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann dejaron a todos sus seguidores con cara de sorpresa, luego de anunciar que se habían separado. Y justo cuando los fans de la parejita de actores mexicanos está cruzando los dedos para que Cupido pueda hacer de las suyas y lograr que se limen sus diferencias y se reconquisten, la actriz confesó que hubo algo que le pidió a su ex, que no le cumplió.

La hija de Eugenio Derbez abrió su corazón en un podcast recién estrenado, llamado “La Magia del Caos“, con el que pretende ayudar a sus fans con consejos a partir de lo que ella ha vivido.

Y en un live que sostuvo con el actor Justin Baldoni, la guapa artista reveló varias cosas de su vida sentimental que la tienen afectada.

Aislinn recordó que cuando habló con Ochmann sobre la intención de unir sus vidas y formar una familia, le pidió que le hiciera una promesa, que evidente falló en cumplir el mexicano.

“Una vez le dije, me embarazo si me prometes que te quedas conmigo para toda la vida”, dijo la estrella de la televisión.

Aislinn confesó además que de las cosas que más temor le daban era que su relación con su marido terminara en una separación, hecho que está viviendo actualmente.

“De las cosas que más miedo me daban en la vida era parir, no me sentía lista para ser madre. Y otra de las cosas que más pánico me daban, era enfrentar una separación. Yo me acuerdo perfecto que me casé diciendo con este me quedo para toda la vida”, agregó la joven.

La hija del creador de programas de humor mexicanos como La Familia P.Luche, manifestó también que uno de los errores que se ha dado con Mauricio Ochmann es la falta de ser claros sobre muchas cosas y compartir sus sentires.

“Desde que nos conocimos, a Mauricio y a mí siempre nos falló la comunicación. Era un poquito difícil, pensamos de formas distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo otro”, dijo la chica Derbez sin revelar detalles sobre si volvería o no con el padre de su hija.

A pesar de sus diferencias, lo que si dijo Aislinn es que tanto ella como su ex tienen muy claro que por el bienestar de su hija van a seguir manejando una relación amistosa.

“La vida nos confronta y pone en situaciones que no esperamos, que nos dan pánico. Creemos que no vamos a poder, pero al confrontarlas nos damos cuenta de qué estamos hechos y quiénes somos realmente”, concluyó la actriz, quien sigue hablando con el actor.