Adamari López pasa un tremendo susto con su hija: ¿qué accidente tuvo en su casa?

Adamari López y Toni Costa se la están pasando de lo lindo en medio de la cuarentena del coronavirus, y han encontrado en las actividades familiares con su hijita Alaïa,la mejor de las excusas para pasarla bien.

Pero este fin de semana, justo cuando estaban complaciendo a la niña en uno de sus deseos, la conductora del programa de televisión Un Nuevo Día pasó un tremendo susto.

La boricua sufrió un accidente casero que quedó captado en cámaras, mientras filmaba un clip en la cocina de su casa, preparando un algodón de azúcar.

ALGODÓN DE AZÚCAR CASERO DE ALAIATUBEHola amiguitos… Hoy quiero que me acompañen a preparar algodones de azúcar con mis papás. #Alaia #AdamariLopez #ToniCosta 2020-04-24T18:34:04.000Z

Tras varios minutos de usar una máquinita para preparar la golosina, y mientras Toni y su hija estaban atentos al procedimiento, y la niña estaba subida en una silla, Adamari tomó el azúcar y al agregar más a la preparación, vino el susto. La máquina le lanzó el azúcar con un extraño ruido que hizo que a Adamari se le parara el corazón por unos segundos y que Alaia estuviera a punto de llorar.

“¡Pensé que me iba a brincar encima y que me iba a morir¡”, dijo la puertorriqueña, con una risa nerviosa, mientras su pareja no paraba de reír.

“¡Deja de burlarte de mi!”, dijo la animadora de televisión, al tiempo que ya más calmada, Alaia se aseguró que de que mami estuviera bien.

Pasado el impase, la familia Costa-López continuó haciendo algodones de azúcar azules y rosados y la bella niña quedó muy feliz con la tarde de cocina.

Así ocurrió esta vez en redes sociales, luego de que el ibérico recibiera un injusto insulto por parte de una ofensiva cibernauta, que salió con frases fuera de tono, cuando el español solo quería mostrar con un video, lo bien que la está pasando en la cuarentena en su apartamento de Miami, con su mujer y en especial con su pequeña.

No hay duda de que la familia es muy unida y Toni no escatima esfuerzos para que sus princesas la pasen bien.

Hace unas semanas, el ibérico compartió un divertido video, en el que se apreciaba siendo maquillado en el rostro por la bella y popular Alaia, con lo que quiso enviar un mensaje a los padres.

“Si te quedas en casa….. es obvio que iba a ser maquillado por mi bella hija…… @alaia. Quiero que más padres que pasen por lo mismo, suban sus fotos para ver como quedaron, háganme tag @toni para verloooos”, comentó el bailarín sobre el video… pero fue ahí cuando empezó a arder Troya.