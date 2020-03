Yoel Romero, ex atleta de Exatlon EEUU, participó en UFC248 ¿Cómo le fue?

Exatlon Estados Unidos ha tenido varios participantes que han marcado la competencia no sólo con participaciones brillantes dentro de ella, sino por su carisma y curriculum fuera de la misma. Tal es el caso del llamado “Soldado de Dios” Yoel Romero, un peleador cubano de artes marciales mixtas que actualmente compite en la categoría de peso medio en Ultimate Fighting Championship. Romero ha sido campeón mundial de lucha libre, ha obtenido la medalla de plata en los Juegos Olímpicos y está en el puesto #3 en el ranking de peso medio de la UFC.

