Yalitza Aparicio defiende el aborto: ¿quiénes la critican?

Desde que Yalitza Aparicio saltó a la fama tras protagonizar la película “Roma”, la actriz no solamente se ha convertido en un referente en asuntos de actuación, sino que también ha estado involucrada activamente en diferentes campañas por la defensa de los derechos de la mujer.

Y esta vez la mexicana levantó su voz sobre la defensa del aborto, y aseguró que ese debe ser un asunto que se le tiene que respetar a las mujeres y que nadie tiene por qué meterse en ese tema. Las nuevas declaraciones de la artista se dan luego de que hiciera parte del video “Plata Ta Tá” de Mon Laferte, por el derecho del aborto.

“Es importante informarse sobre el aborto. Considero que el aborto es una decisión -y poder- que sólo tiene la mujer; que se esté legalizando en muchos lugares implica estar validándose el derecho a dictaminar sobre nuestro cuerpo y eso, es algo positivo”, dijo Aparicio en entrevista con la revista Marie Claire de la que fue portada.

La posición de la mexicana contó con el apoyo de muchas mujeres y hombre que son defensores del aborto, pero al mismo tiempo causó controversia entre aquellos que no ven con buenos ojos ponerle freno a los embarazos y no faltaron quienes incluso la atacaron en redes con frases muy fuerte y acusaciones crueles.



Y al defender su postura, la estrella de la aclamada cinta de Rafael Cuarón manifestó que basta con mirar alrededor de lo que está pasando en la sociedad para entender que muchos niños llegan al mundo y desde el principio de sus vidas, al no ser deseados, tienen que lidiar con situaciones muy duras.

Entrevista con Yalitza AparicioUna de las protagonistas de la película Roma de Alfonso Cuarón es Yalitza Aparicio, prueba de cómo los sueños se hacen realidad, prueba de que cuando se trabaja y se hacen las cosas con pasión los objetivos en la vida cambian y se cumplen. Yalitza Aparicio es una prueba de ello. 2018-12-21T19:16:04.000Z

“Se nos olvida pensar en esos niños que se quedan en orfanatos y si realmente llegan a ellos una familia para ayudarlos. Empezar por ahí, es un buen comienzo”, dijo.

Yalitza también hizo mención sobre lo que significa ser una voz que ayude a empoderar a más mujeres en el mundo y manifestó que asume ese rol como todo un reto.

“Es una responsabilidad que yo sola me atribuí, estoy esforzándome para que el mundo se dé cuenta que existe la diversidad, que no por un color de piel o un nivel socioeconómico desfavorable no eres capaz de lograr las cosas”, comentó la actriz. “Me siento con el gran compromiso de seguir y -tal vez- abrir una puerta para las demás mujeres que vengan y les sea más sencillo el camino”.

En la portada de la citada publicación Yalitza comparte imagen con otras activistas importantes del mundo de la actuación en México: Tessa Ía y Macarena Achaga.

Y al hablar del feminismo Yalitza dijo: “el ser feminista es el luchar por los derechos de ambos y no una guerra de géneros. Es dar voz y visibilidad a todos aquellos que no la tienen. Es aprovechar la oportunidad para expandir el mensaje y hacer que la UNESCO llegue a todas las comunidades. Además, me permite dar la otra cara que existe con la discriminación.