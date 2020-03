¿Fueron cancelados los festivales Ultra Music y Calle 8?: Entérate

Debido al preocupante impacto que ha provocado en todo el mundo la peligrosa propagación del coronavirus, importantes eventos como el Ultra Music y el de la Calle 8 han sido oficialmente cancelados, así lo informó El Ayuntamiento de la ciudad de Miami.

El alcalde de la ciudad, Francis Suárez dijo ante la prensa y a través de su cuenta de Twitter: “Dados los desarrollos relacionados con el coronavirus COVID-19, hemos decidido posponer @ultra, y no aprobar permisos de eventos especiales para el Festival Calle Ocho por precaución. Estas acciones preventivas representan nuestro compromiso de priorizar siempre el bienestar de nuestros residentes”.

El festival Ultra Music, que se viene celebrando desde 1999 en la ciudad de Miami, y es el encuentro más popular de música electrónica, ya que reúne gente de muchos países, será suspendido por un año, lo que en otras palabras equivale a cancelar la edición 2020.

Joe Carollo, comisionado del Distrito 3 que incluye Bayfront Park, donde se iba a realizar el festival, en una conferencia de prensa que ofreció junto al alcalde de Miami el pasado miércoles, dijo: “Estamos diciendo que se suspenda hasta una fecha posterior cuando tengamos una idea mejor de a dónde nos lleva el coronavirus”.

El comisionado también recalcó: “la semana pasada se canceló el evento de Ultra en Abu Dhabi”, esto debido a que los Emiratos Árabes Unidos ya cuentan con 22 casos identificados del Coronavirus.

En cuanto al festival de la Calle Ocho de Miami, que reúne a más de un millón de seguidores, disfrutando de lo lindo a lo largo de la Pequeña Habana, también fue cancelado este año, así confirmó la información el comisionado Manolo Reyes a través de su cuenta de Twitter.

“La seguridad y la salud de nuestros residentes es siempre nuestra primera prioridad. Por esta razón, la ciudad de Miami y los organizadores del Festival Calle Ocho acordaron cancelar el evento de este año”, dijo el comisionado.

Cabe recordar, que el martes pasado, el alcalde del condado de Miami-Dade Carlos A. Giménez, había anunciado que el festival se llevaría a cabo: “No vamos a cancelar eventos importantes como Ultra, siguiendo las orientaciones del titular de Salud Pública de Florida sobre el coronavirus”.

Y en una conferencia de prensa realizada el pasado miércoles, el alcalde de Miami Francis Suarez y el comisionado Joe Carollo revelaron que habían tenido una conversación con los organizadores para determinar si se realizaría o se cancelaría el festival.

Desde el lunes pasado Suárez había manifestado su preocupación y explicó que la medida tomada “no debe causar alarma”, entre la comunidad, según lo estipuló Telemundo.

Todos debemos tomar las cosas con paciencia, tener conciencia de las precauciones que debemos tomar, para más adelante poder disfrutar con tranquilidad de tan magnos eventos.