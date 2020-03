Luego de más de dos años de haber aparecido en los titulares, la hija del famoso actor mexicano Tony Bravo, identificada como María Elizabeth Tanús Quiroz, fue condenada a purgar varios años en prisión por homicidio.

Así lo reveló la revista People en español, donde se aseguró que la joven fue sentenciada por los hechos acaecidos el 1 de octubre de 2017, donde la mujer protagonizó una pelea con su pareja, Vicente Vargas Ramírez, quien perdió la vida por varias puñaladas.

La hija del actor de Televisa agredió brutalmente a su pareja, y aunque acabó con su vida, había alegado que fue por defensa propia.

VídeoVideo related to condenan por homicidio a hija del actor tony bravo: ¿a quién mató? 2020-03-22T00:12:30-04:00

El tribunal que manejó el caso condenó a la joven a pasar 13 años tras las rejas, dando fe del asesinato y desestimando el intento de la defensa que quiso mostrar que la muerte del occiso fue motivada por violencia doméstica.

La mujer aseguró que su pareja la había golpeado y amenazado de muerte. Y como atenuante, la joven dijo que su pareja la contagió con VIH y que había amenazado con abusar sexualmente de las hijas de la acusada.

“Yo solo me defendí, me dijo que tenía sida y que me daba la bienvenida al club. Me amenazó que me iba a matar y que iba a violar a mis hijas, que él era el diablo”, dijo Tanús Quiroz a la corte.

VídeoVideo related to condenan por homicidio a hija del actor tony bravo: ¿a quién mató? 2020-03-22T00:12:30-04:00

La condena de 13 años y cuatro meses de prisión más amonestaciones fue impuesta por la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Karla Ambrosio, según el programa Ventaneando.

Los conductores del programa Ventaneando, entre ellos Patty Chapoi, se mostraron impresionados por la sentencia, y pusieron en tela de juicio la manera como obraó la jueza y la defensa de la hija de Tony Bravo.

La jurista dijo que halló “penalmente culpable” a la hija del actor por el delito ya que no pudo demostrar la legítima defensa que alegaba.

La hija de Bravo y su ex se conocieron por Facebook y desde entonces vivieron una relación bastante tormentosa.

VídeoVideo related to condenan por homicidio a hija del actor tony bravo: ¿a quién mató? 2020-03-22T00:12:30-04:00

Tony Bravo es un reconocido actor de la televisión mexicana, y entre varios de sus proyectos más sobresalientes destacan títulos como “Soy tu dueña”, “Bronco” y “Cazador de cabezas”.