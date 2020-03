Thalía tiene la solución para sobrellevar el coronavirus: ¿cuál es?

View this post on Instagram

¡Lista para lo que sea! ¡Balance, fuerza, enfoque y certeza en todos nuestros cuerpos! Enfoque y precisión a niveles físico, emocional y espiritual en estos tiempos. Y pensemos en PLURAL no en singular. Lo que hagamos desde YA afectará a todos. Es tiempo de hogar, de familia y de valorar los minutos de cada uno de nuestros días. Es momento de regresar a la raíz de todo, a lo simple y básico del ser. ¡Busquemos refugio para todos con los que amamos! Juegos, pláticas, risas, música, amor, amor y más amor. El universo, DIOS y la energía nos avisan hoy que los poderes que reinan en esta tierra quedan anulados ante este su poder. Ni el gobierno, ni la ciencia, ni la medicina, ni la armada… nada puede con el plan divino que nos ha parado en seco, para recordarnos lo indispensable de vida como la fe, la paz y la familia, los momentos en el PRESENTE, la salud, la oración o meditación, la respiración, el respeto y el cuidado por el otro. Así que, de la mano vamos todos. Es crucial que nos quedemos en casa para no propagar más el virus. ¡EN CASA! 🙏🏼 Vamos guerreros que todos podemos.💪🏻⚔️🛡 #FlattenTheCurve