Telemundo presenta su nuevo programa MINUTO PARA GANAR, ¿Cuándo empieza?

Basado en el exitoso formato internacional Minute to Win It, Telemundo presenta “Minuto Para Ganar”, un programa de juegos que estrena este lunes, 23 de marzo a las 7pm/6c, donde los concursantes compiten en desafíos de un minuto con el sueño de ganar hasta $100.000 dólares en efectivo.

¿En qué consiste Minuto Para Ganar?

En cada episodio de lunes a viernes, los televidentes serán testigos de un grupo de participantes intentando una variedad de divertidas y emocionantes tareas, con niveles de aumento de dificultad, que deben completar en 60 segundos utilizando los materiales disponibles como suministros de oficina, juguetes, alimentos y artículos deportivos, por la oportunidad de ganar un premio en efectivo o ser eliminado de la competencia. Este programa de una hora para toda la familia es presentado por el famoso conductor de televisión, Marco Antonio Regil. El programa será seguido por Exatlon Estados Unidos en su nuevo horario de las 8pm/7c.

¿Cuál es el futuro de Exatlon Estados Unidos?

El programa de competencias Exatlon Estados Unidos decidió postponer su producción tomando en cuenta la salud de sus atletas, presentadores, equipo de trabajo y demás personal, esto lo pudimos conocer de acuerdo a una exclusiva para AhoraMismo.com, por parte de la televisora hispana.

Es por este motivo, que el canal tomó la decisión de reducir el tiempo al aire de Exatlon Estados Unidos, y estrenará el próximo lunes 23 a las 7pm/6pm Centro un nuevo formato familiar bajo la conducción de Marco Antonio Regil llamado Minuto para ganar dejando la llamada “Competencia más feroz del planeta” en un formato de un hora a partir de las 8pm/7pm Centro, únicamente de lunes a viernes.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Los fanáticos de Exatlon Estados Unidos hasta ahora no han recibido una explicación oficial sobre lo que realmente sucedió con el programa fenómeno de rating del canal de televisión, que ha estado plagado de rumores y polémicas relacionados con esta pandemia de Coronavirus y los concursantes desde hace varios días. Los comentarios en el anuncio del nuevo programa reflejan esta sorpresa y asombro de cada uno de los seguidores de Exatlon Estados Unidos. Aquí un ejemplo:

Y exatlon ???? Que ya no van a presentar 🤔🤔 q paso q paso

Y exatlon? Es cierto que se infectaron del Covid-19?

¿Cómo surgió el rumor de que en Exatlon EEUU 4 hay infectados con Coronavirus?

Canales de YouTube de fanáticos de la llamada “competencia más feroz del planeta” no han parado desde el 18 de marzo de compartir rumores de forma extraoficial que no están confirmados pero generan mucha preocupación entre los seguidores de Exatlon Estados Unidos, sobretodo viniendo de estas fuentes que son llamadas confiables entre los seguidores. Dichos canales aseguran que hay dos concursantes infectados con el COVID-19 ó Coronavirus, y que por el tiempo de la incubación del virus en el organismo, el contagio debe haber ocurrido cuando fueron al llamado Beneficio Acuático en un parque de agua en República Dominicana.

Ambas fuentes no confirman a los presuntos infectados, pero sí aseguran que ocurrió en ese momento por el tiempo, dado que los episodios salen en televisión 10 días después de ser grabados, y coinciden con los síntomas de ambos participantes que serían del Team Contendientes, que fue el equipo que ganó este beneficio. “Bendito sea Dios. Si la producción sabia de esta pandemia por que dejaron que esos pobrecito muchachos fueran a Santo Domingo por que mejor no les dieron entretenimiento en la cabaña o la fortaleza por amor a Dios no los cuidaron. Dios los ayude a todos los que fueron a esa salida. Producción tengan más amor a los demás en especial a eso atletas que están asiendo un trabajo sanamente. Dios mío ten el control y que no sea cierto que estos nenes o nenas lo haya pasado algo tan horrible Dios los bendiga y los protejas y los cubra con su santo manto y por fabor cuiden de ellos tanto Rojos como azules 🙏🙏🙏”, comenta Gloria Rivera en YouTube.

