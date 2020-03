Silvia Pinal: ¿de nuevo con problemas de salud?

Silvia Pinal una de las actrices más queridas de México ha aclarado en una reciente entrevista diferentes rumores que vienen circulando referente a problemas de salud.

Uno de los chismes que están en el ambiente es que está sufriendo de Alzheimer, así que la primera actriz en una entrevista que le concedió al programa ‘De Primera Mano’ respondió la pregunta directa que se le hizo al respecto.

“¿Qué yo tengo Alzheimer? Bueno pues no sé, hay que hacerme pruebas seguramente para que estén contentos que no tengo Alzheimer”, dijo la artista quien también aclaro que se encuentra muy bien referente al problema de salud que la llevo a internarse en el hospital el pasado mes de febrero el cual tuvo que ver con una inflamación en la vejiga.

“No realmente, no las necesito (revisiones médicas) cuando me siento con necesidad de ver al doctor obviamente voy a verlo, pero así de estar constantemente con el doctor, no, afortunadamente”, recalcó la legendaria actriz.

Además, también el pasado febrero una revista aseguró que la conductora del show “Mujer: casos de la vida real” estaba padeciendo de otro problema de salud, pero esta vez era estético, ya que se decía que se había puesto polímeros en el rostro que le estaban causando dolor de cabeza e inflamación en la cara, a lo cual Silvia afirmó en entrevista al programa Ventaneando.

“Perdón, ¿qué me inyecté qué?, además no tiene nada de malo. Es humano que uno siempre quiera estar bien, pero en este caso, estoy siempre bien sin hacerme nada”, dijo con sorpresa la actriz de 88 años.

Igualmente, se le preguntó a la señora Pinal sobre cómo se está protegiendo por el terrible problema de salud pública que está causando el coronavirus a nivel mundial.

“Pues he estado en mi casa, si, no es la idea, pero no he salido para ningún lado. Estoy en mi recámara, estoy en mi sala, las cosas que necesito usar, las uso. Estoy con cuidado nada más. Yo me encuentro bien, estoy bien, estoy en mi casa viendo qué hago y si salgo a la calle, salgo con el cuidado que tengo que salir porque ahorita está muy raro todo”, expresó la mamá Sylvia Pasquel.

Cabe señalar que los seguidores de la considerada la gran última diva de México, se encontraban muy angustiados por el quebranto de salud que sufrió la gran estrella el mes pasado, pero en ese entonces su hija Alejandra Guzmán habló con el programa Despierta América y tranquilizó a quienes están pendientes de la recuperación de la señora Pinal.

“Tranquilos, tenemos a Silvia Pinal para mucho rato”, dijo la cantante de “Hacer el amor con otro” en diálogo con el famoso matutino de Univisión.

Además, la mamá de Frida Sofíá aclaró que no pasó de ser un susto: “Es normal, también hay que agradecer porque a todos nos pasa de vez en cuando, y hay que estar atentos, pero mi mami la verdad que es un roble”.