Top5: Noticias Interesantes Marzo 04 del 2020

Las noticias interesantes del día las encabeza la bella Sherlyn, quien está causando sensación en redes sociales, gracias a un tierno video en el que enseñó su bella pancita de embarazada.

De igual manera la confesión de Jackie Bracamontes sobre las dolorosas cirugías que se hizo, el ataque de pánico que sufrió Leticia Calderón y la tristeza que vive Farruko por su hermano, hoy son tema en los medios.

Quédate con nosotros y entérate de estas y otras noticias interesantes del día en mayor despliegue:

1. Sherlyn muestra su pancita de embarazada en la playa

Sherlyn está que no se cambia por nadie desde que la cigueña le avisó que la va a visitar. Y en medio de su séptimo mes de embarazo, la guapa actriz compartió en redes sociales unas tiernas imágenes en las que presumió con mucho orgullo de su pancita de embarazada.

La guapa mexicana, quien decidió ser madre soltera, colgó en su Instagram la tierna imagen, en la que se observa descansando en la arena, mientras toma un poco de sol, junto a su fiel amiga Neni, su inseparable perrita, a quien llama su hijita mayor.

“Bendecida“, fue la única palabra con la que la actriz acompañó el video es lo que se lee sobre la imagen que se convirtió en una de las favoritas de sus fieles admiradores.

2. Jacqueline Bracamontes confiesa que pasó por el quirófano

Jacqueline Bracamontes es una mujer muy honesta que no le ve problema alguno a hablar de lo que sea. Y destacando que vivió cuatro embarazos seguidos, que hicieron estragos en su cuerpo, la guapa conductora de televisión confesó que tomó la decisión de hacerse una cirugía estética para que le fuera cosido su abdomen y así lucir mucho mejor.

La mexicana reveló que el procedimiento fue tan doloroso, que ya no piensa hacerse más retoquitos.

“Sí, fue doloroso, pero valió la pena, no me arrepiento, y ya no más, porque cuando estuve en la plancha dije: ‘doctor, más vale que quede bien, porque no pienso hacer esto nunca más en mi vida’”, confesó Jacky, revelando detalles de su cirugía. “Me hice las ‘bubis’ y me cosí el abdomen, porque después de cuatro embarazos tenía el abdomen abierto, y por más que hiciera trescientas abdominales no se iba a cerrar nunca”, dijo la mexicana, explicando que en el procedimiento quirúrgico le hicieron otra cirugía. “Me quitaron una hernia, aprovechando que ya estaba ahí y me cosieron el abdomen”.

3. Leticia Calderón aterrorizada por los gatos

Leticia Calderón tiene fama de ser una mujer de mucho carácter, pero aunque muchos no lo crean, la actriz se descompone cada vez que tiene cerca a un tierno animalito.

La guapa mexicana le tiene fobia a los gatos, tal y como lo dejó ver en vivo, en medio de una entrevista que estaba ofreciendo al programa de televisión El “Gordo y la Flaca”, que captó dicho momento.

“Hay un gato, no lo puedo creer, de verdad, sí”, dijo Leticia bastante nerviosa, y cuando le preguntaron si era que le tenía fobia a los gatos ella declaró: “Sí, ya sé, le tengo fobia, ay no puedo, ay no puedo… Es que la producción lo tiene que agarrar, si está aquí yo no puedo grabar ya”, puntualizó la actriz, luego de mostrar por accidente un detalle sobre ella que hasta ahora permanecía oculto para sus fans.

4. Hermano de Farruko pierde pierna en accidente, pero agradece por estar vivo

El cantante Farruko anunció en sus redes sociales que su hermanito menor, llamado Fabián sufrió un accidente automovilístico el fin de semana en su isla de Puerto Rico, en el que perdió una pierna, en hechos acaecidos en caercanías del sitio Naranjito.

Y a pesar del difícil momento que atraviesa la familia, el cantante dio las gracias a Dios porque su hermano no perdió la vida en el terrible choque.

“Casi lo perdemos. Lastimosamente perdió una de sus extremidades pero lo tenemos con vida que es lo importante y positivo con ganas de seguir luchando”, dijo el boricua, quien está todavía solicitando donantes de sangre para varias transfusiones que necesita el joven. “Estamos necesitando donantes de sangre y deben acudir al Banco de Sangre del Centro Médico de Río Piedras”. El estado del hermano de Farruko es estable.

5. Mamá de Cristiano Ronaldo sufre accidente cerebrovascular

El futbolista, modelo y empresario Cristiano Ronaldo está pasando por un momento muy duro en su vida, luego de que se revelara que su madre, Dolores Aveiro, fuera hospitalizada en un centro médico deFunchal, Portugal, tras sufrir un ataque cerebrovascular.

Así lo dieron a conocer varios medios y el propio futbolista, quien agradeció el apoyo mostrado por sus fans en este momento, pero quien al mismo tiempo pidió respeto por su privacidad.

La madre del CR-7, quien cuenta con 65 años, fue recluída a las 5:00 de la mañana del martes en el Hospital Nélio Mendonça, en Madeira, la tierra natal del futbolista.

La señora tenía un coágulo de sangre en el cerebro y se encuentra bajo intensa observación médica.