Sherlyn en su embarazo, cambia su rutina de belleza: ¿qué aconseja?

Sherlyn se encuentra muy feliz con su primer embarazo, pero obviamente ha tenido que cambiar algunas cosas por su estado de gestación, y dio importantes tips para el cuidado de las futuras mamás.

La actriz explicó que es lo que ha tenido que agregar o quitar en su vida diaria, y como modificó su rutina, especialmente de belleza.

“Una de las cosas que viene de la mano de estar embarazada es olvidar todo, he cambiado mi rutina, sí, yo antes dormía muy poco, les estoy hablando de 4 o 5 horas al día, ahora estoy durmiendo entre 8 y 9 horas diarias, delicioso, esa es la parte más rica del embarazo”, declaró la artista.

“La rutinas de belleza, por supuesto, porque antes no me tenía que preocupar por si se estiraba la piel, o no, ahora vivo mañana, tarde y noche embarrada de aceites y cremas, porque se trata de cuando podamos dar a luz y a la hora que volvamos a nuestro cuerpo, nos sintamos lo más cómodas posibles”, comentó la actriz.

“Si estoy teniendo muchísimo cuidado, el pelo no es necesario ahorita porque algunas de las bondades del embarazo es que las uñas y el pelo están más bonitos que nunca, por alguna razón por las hormonas, yo no sé”, manifestó la artista.

“Pero la piel, si estoy teniendo muchísimo cuidado, el tema de la limpieza tanto en la mañana como en la noche de la piel, estoy poniéndome mucho ácido hialurónico no solamente en cara y cuello sino también en las bubis, en la panza y en las piernas, porque claro el cuerpo está dando de sí”, añadió la chica de Guadalajara.

La actriz también apuntó que se unge en aceites naturales.

“Aceite de almendras, aceite de coco, aceite de olivo, y aceite de aguacate, hice una mescolanza de todos los aceites y antes de dormir me embarro por todos lados el aceite, me pongo unas playeras de esas viejitas para no embarrar la cama, y así me la estoy llevando, entonces yo lo que les digo no tiene que ser caro, no tiene que ser una marca en específico, pero si tienen que tener cuidado con la piel”, dijo Sherlyn.

“En cuanto al ejercicio, pues claro, ahora todo tiene que ser como mucho más leve, y me estoy adaptando, en cuanto a eso, y a la alimentación, hay muchas cosas que tengo prohibidas, no puedo comer nada crudo, deje de tomar café, porque yo amo el café con todo mi corazón, lo que más se me antoja es el café, era parte de mi rutina diaria, y ahora no se puede, entonces sí ha cambiado”, puntualizó la mexicana.