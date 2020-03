¿Sandra Echeverría es la culpable de la separación de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez?

De acuerdo con Suelta La Sopa de Telemundo, “la fanaticada acusa a Sandra Echeverría de ser la tercera en discordia y de ser la causante del fracaso matrimonial de Mauricio Ochmann con Aislinn Derbez”.

A través de un comunicado de prensa que dieron a conocer el pasado 12 de marzo, Ochmann y Derbez anunciaron su separación amistosa tras vivir una crisis matrimonial después de cuatro años como marido y mujer: “Decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja”, aseveró un fragmento del extenso comunicado.

El mensaje fue dado a conocer mediante sus cuentas oficiales en la red social de Instagram:

“Les contamos que sí, efectivamente está pasando algo muy importante, algo que llevamos varios meses resolviendo.

Tomar la decisión de modificar dinámicas desde lo profundo requiere de mucha valentía, sobretodo cuando hay un amor tan inmenso entre nosotros. Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa. Y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables. Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja. Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar. Y en esa reconstrucción estamos abiertos a lo que pueda suceder. Las opiniones de parte nuestra hacia los medios disminuirán durante un tiempo ya que vamos a cuidarnos de especulaciones y entrometimientos que contaminen nuestra relación, la cual para nosotros siempre ha sido sagrada.”

Hasta el momento, Echeverría no se ha pronunciado respecto al señalamiento de la prensa como la posible causante de la separación de sus colegas Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez. A su vez, Ochmann también se ha mantenido al margen de este polémico escándalo que perjudica a quien fue su compañera de protagónico en la exitosa telenovela “El Talismán” que debutó en el año 2010 en las pantallas de Telemundo.

Sandra Echeverría y Mauricio Ochmann lograron catapultar su fama en diversos países de Latinoamérica y en Estados Unidos con su personajes de “Jade Mebarak” (Echeverría) y “Lucas Ferrer”, “Diego Ferrer” y “Osvaldo Daniel Padilla” (Ochmann), en “El Clon” que logró posicionarse como líder en audiencia.

¿Cómo está la relación de amistad de Aislinn Derbez y Sandra Echeverría?

Echeverría comentó una reciente fotografía de Derbez en la que aparece su pequeña hija Kailani Ochmann Derbez acompañada de su tía, la pequeña Aitana Derbez. En la publicación, Aislinn aseguró que “en esta cuarentena también me desconectaré de las redes sociales por un rato, detox y reset de todo”. A lo que Sandra comentó en la publicación con las siguientes palabras: “Yo igual!! Desconecte de redes sociales contigo. Muy sano para todos.”

Los comentarios de los fanáticos de ambas actrices no tardaron en llegar en la misma publicación:

“Sandrita que Dios te bendiga y bendiga a tu familia. Los chismes son sólo eso, chismes. A disfrutar lo más valioso que tenemos. Saludos”, “El Clon dejó cenizas y es que qué química había entre ustedes en esa novela. Los amé”, “Recuerdo cuando hiciste la novela El Clon con Mauricio Ochmann. Qué pasión desbordaban. ¡Wow! ¿Cuándo hacen otra así?”.

¿Cuál fue el último proyecto juntos de Sandra Echeverría y Mauricio Ochmann?

Los talentosos actores compartirán créditos en una película que se estrenará próximamente, así lo dio a conocer el actor a través de su cuenta en Instagram en una publicación que data del mes de diciembre de 2019 y en la que aparece en una pose muy comprometedora con su colega y amiga:

“Que delicia volver a coincidir contigo, es de verdad un agasajo trabajar contigo. Sandra Echeverría, gran ser humano y gran actriz. Te adoro, you rock!!”, puntualizó Mauricio

Por ahora, se desconoce el nombre y género de la película. Sin embargo, Ochmann brindó una pista a sus fanáticos y dio a conocer que sus personajes se llaman Pedro (Mauricio) y Helena (Sandra).