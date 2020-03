Rocío Sánchez Azuara se desarma al recordar a su hija muerta: Video

Han pasado cinco meses desde que ocurrió la muerte de Daniela, la hija de la conductora de televisión Rocío Sánchez Azuara, y la querida comunicadora dejó ver que esa herida sigue sin sanar.

La mexicana asistió a un evento en la Fundación Honoris Causa, donde la honraron con el premio a Mujer del Año, y allí la animadora se derrumbó emocionalmente al recordar a su hija de 31 años, quien falleció de lupus.

“Estos días han sido muy difíciles muy complicados, estoy trabajando mucho para rendirle homenaje, el que ella se merece, pero es un dolor que voy a tener en el corazón siempre, yo lo sé”, comentó en diálogo al programa Ventaneando la conductora, quien se quebró en lágrimas.

Y al mencionar cómo ha tratado de sobrellevar la pena de su hija, Rocío dijo: “No hay subidas y bajadas, hay días que tengo mejor ánimo, hay días que es complicado, pero estoy aprendiendo a vivir con el dolor”.



En el homenaje, la estrella de la pantalla chica también confesó que le hizo una promesa en vida a su hija, que trata de cumplir a más no poder, pero que le cuesta.

“(Me pidió) que no llorara, que tratara de no llorar, porque pronto nos íbamos a encontrar y que ella iba a estar mejor, que dondequiera que se fuera, iba a estar mucho mejor, pero se fue agradeciéndome, aunque nada tiene que agradecerme, pues como mamá uno da hasta la vida por sus hijos. No tiene nada que agradecer, pero sí se fue muy conciente de que era algo que pudiera ocurrir”, dijo Sánchez Azuara.

“No era algo que estábamos esperando como de golpe, porque estaba en otro punto de dar un paso, y de pronto se desplomó todo. La mínima posibilidad que teníamos de que sucediera sucedió y ahora solo quiero rendirle homenaje como ella me lo pidio”, agregó la presentadora.

La entristecida madre también fue interrogada sobre el padre de su hija, Carlos Laura, y confesó que no solo no visitó a su hija sino que siempre se mantuvo alejado.

“Nunca la buscó y tampoco yo tengo que tener ninguna relación con él. Para mí, gracias a él existió mi angelito, que me la prestaron 31 años, pero ya, nada más tengo que ver con él, ni nada que decir de él, que Dios lo bendiga”, concluyó Rocío.

Hace unos meses la animadora dijo que no sabe si pronto podrá superar el vacío de su hija.

“Nunca imaginé que sería tan difícil cumplirte mi promesa… cada día es más difícil, y a pesar que lo intento, lo único que deseo es que tu cumplas la tuya… te extraño tanto mi muñeca… tanto…”, dijo la mexicana hace unas semanas en su Instagram, generando tristeza entre sus fans, quienes salieron con frases de apoyo.

Tras la muerte de Daniela, la animadora de televisión reveló que los últimos días de la chica fueron muy duros y que su salud recayó mucho.

“Tenía tres válvulas mal de las cuatro que tenemos, entonces todo se fue complicando, lejos de mejorar. Habían días en los que se veía un poquito mejor, luego decaía y finalmente perdió la batalla. El día en que ella decidió que no más, se fue”, dijo en sus redes sociales. “Se fue, creo yo, muy en paz. Se despidió de todas las personas cercanas y queridas para ella, incluyendo a su perra”.

“Yo estuve con ella hasta el último segundo que pude estar. Murió en mis brazos y murió en paz, hablando conmigo y estando muy en paz”, agregó Rocío, quien explicó que su hija había dado indicaciones sobre sus últimos deseos y su familia los cumplió al pie de la letra”.