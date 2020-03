Ricky Martin y su poderosa reflexión sobre el Coronavirus

A través de su cuenta en Instagram, Ricky Martin sorprendió a todos sus seguidores con su nuevo look en medio de una cuarentena preventiva y ofreció una poderosa reflexión sobre el Coronavirus (COVID-19) y sus consecuencias.

En el clip, se puede apreciar a la estrella puertorriqueña luciendo su cabello teñido de morado, un radical cambio que surge en la rigurosa cuarentena que cumple en su residencia junto a su esposo e hijos como medida de prevención al COVID-19.

Más allá de su cambio de look, lo que captó la atención de los millones de seguidores del cantante fue el poderoso mensaje que compartió sobre el Coronavirus y sus consecuencias:

“Qué loco todo esto, parece una película de ciencia ficción. Lo peor de todo es que no tenemos mucha data, sólo tenemos 11 semanas de data y a eso añádele un toque de negación de parte de mucha gente que no tiene idea de la magnitud de este problema. Escucho a mucha gente decir: ‘Sí, pero eso solamente afecta a las personas de tercera edad. Yo no tengo problema, yo soy joven.'”, expresó Martin en el primer fragmento del video.

El intérprete de “Livin’ La Vida Loca” continuó expresando: “Acaba de salir estudio de parte del Gobierno Federal de los Estados Unidos que dice que el 20% de los pacientes que han sido hospitalizados aquí en Estados Unidos, el 20% va de las edades de los 20 años a los 44. Esa teoría que dice que le va a afectar a nuestros abuelos y papás quedó atrás. No tenemos data, no sabemos qué está pasando. Lo que sí sabemos que la única manera que tu pares un virus es con Cuarentena severa, radical… Porque este virus es radical, es severo, no tiene compasión con nosotros.”

“La única protección es el aislamiento social, ya lo dije; pero lo tengo que repetir porque desafortunadamente todavía hay mucha gente que está en las calles, en las playas, que va a restaurantes y no me queda de otra que pensar: 1. Son brutos e ignorantes porque lo único que puede parar esto es la cuarentena. ¿Qué haces tú en la calle? Es una persona que no tiene empatía, te tengo que ver como criminal porque a lo mejor tu eres portavoz y no estás ayudando a la causa. Vamos adelante, sigamos en calma y con paciencia, pero no seamos ingenuos. No tenemos mucho control, el único control que tenemos es nuestra decisión el día de hoy de quedarnos en casa”, aseveró el boricua.

“Esta necesidad de yo hablar con ustedes viene de conversaciones que tengo con amigos que han sido contagiados que ahora mismo viven una incertidumbre horrible, hablo en nombre de eso doctores que están ahí exponiendo su vida y la de sus familiares simplemente por el amor a su carrera y el amor a la humanidad. Doctores, enfermeros, técnicos, paramédicos. ¿Qué no haríamos sin ustedes? Y tú, cuídate, quédate en casa. No seas irresponsable, mi suerte depende de ti y tú suerte depende de mí. Seamos realistas”, concluyó el artista.

Personalidades como Thalía y Olga Tañón apoyaron a su colega en el mensaje que dio a conocer en su cuenta en Instagram, la cantante y actriz mexicana expresó: “Amooooooo!!!”, mientras que la cantante puertorriqueña afirmó: “Más claro imposible”.