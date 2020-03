¿Qué ver en TV? – Sábado 28 de marzo

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas una transmisión del show “Me caigo de risa” para todos los fanáticos de los programas de humor. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la retransmisión del tercer episodio de las batallas a ciegas de “La Voz” y las películas “U.S. Marshals”, “The Guardian” y “Kickboxer 2: The Road Back”.

1. Me caigo de la risa

Univision tiene una transmisión del show de humor que contará con una invitada especial que se trata nada más y nada menos que la talentosa actriz mexicana Itatí Cantoral.

La transmisión empieza a las 9:00 PM, hora del Este, por Univision.

2. La Voz

El domingo 22 de marzo en “La Voz” se transmitió el tercer duelo de batallas musicales entre los participantes oficiales de la segunda temporada del reality show.

Los televidentes pueden disfrutar todos los domingos de un nuevo episodio de “La Voz” a través de Telemundo a las 9:00 PM, hora del Este. Mientras que la retransmisión de la tercera entrega de batallas musicales puedes verlo este sábado a las 4:00 PM, hora del Este.

3. U.S. Marshals

La película protagonizada por Tommy Lee Jones, será transmitida por Telemundo a las 8:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: Secuela de “The Fugitive” (1993). Mark Sheridan (Snipes), acusado del asesinato de dos agentes secretos, es arrestado y trasladado en avión a una penitenciaría. Durante el viaje, debido a una revuelta, el avión sufre un accidente que le permite escapar. Comienza entonces una implacable persecución por parte del agente federal Samuel Gerard (Lee Jones), que hace años vivió una experiencia similar persiguiendo al doctor Kimble, el famoso fugitivo.

U.S. Marshals (1998) – Official Trailer – Tommy Lee Jones, Wesley Snipes Movie HD

4. The Guardian

La película protagonizada por Kevin Costner, será transmitida por Telemundo a las 12:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: Tras perder a su compañero y a otros miembros de su equipo durante un accidentado rescate en alta mar, el subteniente Ben Randall (Kevin Costner), un legendario miembro de la Guardia Costera norteamericana, es enviado como instructor a una academia de élite de rescatadores de la Guardia Costera. Al principio chocará con Jake Fischer (Ashton Kutcher), un joven díscolo y presuntuoso destinado a ser el mejor del curso.

The Guardian – Trailer

5. Kickboxer 2: The Road Back

La película protagonizada por Sasha Mitchell, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: Dos jóvenes luchadores pelean por conseguir fama y fortuna dentro del difícil mundo del ring. El diabólico Tongo Po tiende una emboscada al campeón Kurt Sloan y acaba con su vida. El hermano de éste, David, será la única esperanza para terminar con Tongo Po, y así vengar a su hermano.

Kickboxer 2 / Official Trailer (1990)