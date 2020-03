¿Qué ver en TV? – Sábado 14 de marzo

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univisión tiene en sus pantallas una transmisión de fútbol mexicano de Primera División para todos los fanáticos de los deportes. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la retransmisión de la primera batalla entre los participantes oficiales de la segunda temporada de “La Voz” y las películas “The International”, “Lone Survivor” y “Set Up”.

1. Fútbol de Primera División

Univisión tiene una importante transmisión para los fanáticos del fútbol mexicano: Pumas UNAM VS. Léon por la Jornada 10 del Torneo Clausura 2020. El Evento deportivo se llevará a cabo en el estadio Nou Camp.

La transmisión empieza a las 8:50 PM, hora del Este, por Univisión.

2. La Voz

El domingo 8 de marzo en “La Voz” se transmitió el primer duelo de batallas musicales entre los participantes oficiales de la segunda temporada del reality show.

Los televidentes pueden disfrutar todos los domingos de un nuevo episodio de “La Voz” a través de Telemundo a las 9:00 PM, hora del Este. Mientras que la retransmisión de la primera entrega de batallas musicales puedes verlo este sábado a las 4:00 PM, hora del Este.

3. Set Up

La película protagonizada por Bruce Willis y Ryan Phillippe, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, hora del Este.

Sinopsis:

“Un grupo de amigos planea con éxito el robo de unos diamantes, pero no cuentan con que uno de ellos los traicionará. Sonny (50 Cent), uno de los supervivientes, no descansará hasta vengarse de quien le traicionó. Mientras tanto, la mafia, encabezada por el señor Biggs (Bruce Willis), aparece en escena, reclamando el control sobre la ciudad.”

4. The International

La película protagonizada por Clive Owen y Naomi Watts, será transmitida por Telemundo a la 1:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “El agente de la Interpol Louis Salinger (Clive Owen) y la Fiscal de Distrito de Manhattan Eleanor Whitman (Naomi Watts) se proponen llevar ante la justicia a uno de los más importantes bancos del mundo. Destapando una miríada de actividades ilegales, Salinger y Whitman siguen el rastro de operaciones financieras que se llevan a cabo desde Berlín a Milán, desde Nueva York a Estambul, en una persecución de alto riesgo a nivel internacional, que pone sus vidas en peligro.”

5. Lone Survivor

La película protagonizada por Mark Wahlberg, será transmitida por Telemundo a las 8:30 PM, hora del Este.

Sinopsis: “A un equipo de élite de las fuerzas especiales SEAL del ejército norteamericano, liderados por Marcus Luttrell (Mark Wahlberg) junto a otros tres soldados (Kitsch, Foster & Hirsch) les es encomendada una peligrosa misión, la “Operación red wing”: capturar o matar a un líder terrorista talibán, Admad Shad, que se esconde en una zona boscosa de Afganistán. La llegada al punto donde localizaron el objetivo se realizó sin problemas, pero pronto la situación se complicó hasta extremos inimaginables.”

