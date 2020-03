¿Qué ver en TV? – Domingo 29 de marzo

Este domingo tenemos los programas que Univisión y Telemundo tienen en sus listas de programación. Telemundo transmite el último episodio de las batallas musicales de La Voz. Mientras que Univision transmitirá una nueva gala de “Pequeños Gigantes”. Univisión también transmitirá un especial de “Despierta América” sobre el Coronavirus. Mientras que Telemundo emitirá la película “Selena”, basada en la vida de la cantante Selena Quintanilla.

Lo que tienes que ver:

La Voz

La Voz de la cadena Telemundo transmitirá el último episodio de las batallas musicales de los equipos de los famosos coaches Luis Fonsi, Carlos Vives, Alejandra Guzmán y Wisin.

Este episodio podría ser la última transmisión de “La Voz” por un tiempo como consecuencia de la rápida propagación del Coronavirus en los Estados Unidos, una epidemia que obligó al equipo de producción a cancelar las grabaciones hasta nuevo aviso.

El reality show La Voz US es transmitido todos los domingos a las 9:00 PM, hora del Este, por Telemundo.

Pequeños Gigantes

La exitosa programación para toda la familia de la noche de domingo en Univision continuará su éxito con el segundo episodio de la nueva temporada de la competencia infantil de “Pequeños Gigantes”.

A través de un comunicado de prensa, Univision dio a conocer que cancelaron la nueva temporada del show debido a la crisis de salud que se vive actualmente por el Coronavirus. El último episodio será transmitido el 5 de abril de 2020.

“Pequeños Gigantes” es transmitido a las 8:00 PM, hora del Este, por Univision.

Un Nuevo Día: Edición Especial

Un Nuevo Día de Telemundo contará con una transmisión especial este domingo 29 de marzo que se centrará en el Coronavirus.

Un panel de expertos en temas de salud y finanzas se encargarán de aclarar todas las dudas de la audiencia hispana en los Estados Unidos sobre el COVID-19.

“Un Nuevo Día: Edición Especial” será transmitido por Telemundo a las 9:00 AM, hora del Este.

Despierta América: Edición Coronavirus

Despierta América de Univision transmitirá un especial en donde abordarán diversos temas sobre el Coronavirus, una epidemia que ha afectado a miles de personas a nivel mundial y en especial en los Estados Unidos, uno de los países con el mayor número de casos de infectados.

“Despierta América: Edición Coronavirus”, será transmitido por Univision a las 9:00 AM, hora del Este.

Selena

La película protagonizada por Jennifer López, será transmitida por Telemundo a las 3:00 PM, hora del Este.

Sinopsis: Basada en hechos reales, narra la meteórica carrera de la joven cantante hispana Selena Quintanilla-Perez, todo un fenómeno de la música que surge en una localidad de Texas para convertirse en una estrella del universo latino. Descubierta casualmente por su propio padre a la temprana edad de 10 años, su vida será un continuo carrusel de problemas familiares, incluyendo su matrimonio en secreto con su guitarrista Chris Perez. A pesar de su corta y trágica carrera, su popularidad fue extraordinaria tanto en México como entre la población hispana de los Estados Unidos, que vivió su fulgurante ascenso y su trágica muerte, sucedida en 1995 cuando contaba con apenas 23 años de edad, a manos de su mayor admiradora: la presidenta de su club de fans y secretaria personal.

Power Rangers

La película protagonizada por Dacre Montgomery, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, hora del Este.

Sinopsis: La película sigue a cinco jóvenes predestinados a convertirse en algo extraordinario cuando descubren que tanto su modesto poblado, Angel Grove, como el resto del mundo, están al borde de la aniquilación por una amenaza alienígena. Nuestros héroes descubren rápidamente que son los únicos que pueden salvar al planeta, pero para lograrlo tendrán que superar problemas de la vida real y unirse bajo el nombre de Power Rangers antes de que sea demasiado tarde.

