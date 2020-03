¿Qué ver en TV? – Domingo 22 de marzo

Este domingo tenemos los programas que Univisión y Telemundo tienen en sus listas de programación. Telemundo transmite el tercer episodio de las batallas musicales de La Voz. Mientras que Univisión transmitirá el gran estreno de la nueva temporada de “Pequeños Gigantes”. Univisión también transmitirá el estreno de “Sal y Pimienta”. Mientras que Telemundo emitirá las eliminaciones de “Exatlón Estados Unidos”.

Lo que tienes que ver:

La Voz

La Voz de la cadena Telemundo transmitirá el tercer episodio de las batallas musicales de los equipos de los famosos coaches Luis Fonsi, Carlos Vives, Alejandra Guzmán y Wisin.

En la gala anterior de las batallas musicales, los jueces quedaron sorprendidos con el desempeño de cada uno de los participantes. Sin embargo, muchos de los grandes favoritos de esta temporada se despidieron del afamado show de la cadena televisiva hispana.

El reality show La Voz US es transmitido todos los domingos a las 9:00 PM, hora del Este, por Telemundo.

Pequeños Gigantes

La exitosa programación para toda la familia de la noche de domingo en Univisión continuará su éxito con el muy esperado regreso del popular concurso de talento infantil “Pequeños Gigantes”.

El reality show será transmitido todos los domingos por Univisión, a las 8:00 PM, hora del Este.

Sal y Pimienta

“Sal y Pimienta” regresará a Univisión a partir de este domingo 22 de marzo con sus queridos presentadores Jomari Goyso y Lourdes Stephen.

El popular show de entretenimiento les dará a los televidentes todos los detalles de “Pequeños Gigantes”, entrevistas y todo lo que pase delante y detrás de cámaras con los jueces, la presentadora y los talentosos pequeñines.

“Sal y Pimienta” será transmitido todos los domingos a partir de las 10:30 PM, hora del Este, por Univisión.

Eliminaciones en Exatlón

La cuarta temporada de Exatlón Estados Unidos sigue siendo uno de los programas líderes en audiencia en estos momentos en los Estados Unidos. Cada uno de sus participantes han logrado ganarse el cariño de la audiencia, pero desafortunadamente sólo existirá un ganador. Así que este domingo 22 de marzo la audiencia conocerá a un nuevo eliminado.

Las eliminaciones de Exatlón Estados Unidos son transmitidas todos los domingos a las 7:00 PM, Hora del Este, por Telemundo.

Gladiators Of Rome

La película animada protagonizada por Luca Argentero, será transmitida por Telemundo a la 1:00 PM, hora del Este.

La historia se centra en Tom (Argentero), un gladiador poco convencional que sólo quiere pasar tiempo con sus amigos y librarse de las extrañas sesiones de entrenamiento que le brinda su padrastro para que siga su legado.

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

La película protagonizada por John Krasinski, será transmitida por Telemundo a las 3:00 PM, hora del Este.

Sinopsis: “El 11 de septiembre de 2012, en el aniversario de los ataques terroristas a las Torres Gemelas y al Pentágono, un grupo de milicianos islamistas atentaron contra el consulado estadounidense y un anexo cercano de la CIA en Bengasi, Libia. Un equipo de seis miembros de Operaciones Especiales de Estados Unidos fue enviado para rescatar a los supervivientes.”

