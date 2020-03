¿Qué ver en TV? – Domingo 08 de marzo

Este domingo tenemos los programas que Univisión y Telemundo tienen en sus listas de programación. Telemundo transmite el primer episodio de las batallas musicales de La Voz. Mientras que Univisión transmitirá “Nosotros los nobles”. Univisión también tiene un programa especial en “Aquí y ahora”. Mientras que Telemundo transmite las eliminaciones de Exatlón Estados Unidos.

Lo que tienes que ver:

La Voz

La Voz de la cadena Telemundo transmitirá el primer episodio de las batallas musicales de los equipos de los famosos coaches Luis Fonsi, Carlos Vives, Alejandra Guzmán y Wisin.

El reality show La Voz US es transmitido todos los domingos a las 9:00 PM, hora del Este, por Telemundo.

Liga Premier

Telemundo contará con una transmisión especial para todos los aficionados de los deportes y es que transmitirá completamente en vivo el Tercer Tiempo de la Liga Premier.

La transmisión empieza a las 2:30 PM, Hora del Este, por Telemundo.

Aquí y Ahora

Este domingo en el programa “Aquí y Ahora” tienen preparado un especial que lleva por nombre “Coronavirus: El miedo de todos” y se centrará en todo lo que ha desencadenado la enfermedad en territorio estadounidense.

Aquí y Ahora es transmitido a las 7:00 PM, hora del Este, por Univisión.

Eliminaciones en Exatlón

La cuarta temporada de Exatlón Estados Unidos sigue siendo uno de los programas líderes en audiencia en estos momentos en los Estados Unidos. Cada uno de sus participantes han logrado ganarse el cariño de la audiencia, pero desafortunadamente sólo existirá un ganador. Así que este domingo 08 de marzo la audiencia conocerá a un nuevo eliminado.

Las eliminaciones de Exatlón Estados Unidos son transmitidas todos los domingos a las 7:00 PM, Hora del Este, por Telemundo.

Crónicas, historias que hacen historia

Este domingo en el programa “Crónicas, historias que hacen historia” tienen preparado un especial que lleva por nombre “La Madame” y se centrará en “la historia de lucha de la policía para rescatar a centenares de niñas y jóvenes que permanecen atrapadas en las redes de prostitución”.

“Crónicas, historias que hacen historia” es transmitido todos los domingos a las 10:00 PM, hora del Este por Univisión.

Night at the Museum: Secret Of The Tomb

La película protagonizada por Ben Stiller, será transmitida por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “En esta tercera entrega de ‘Noche en el museo’, el guarda del museo Larry Daley, interpretado de nuevo por Ben Stiller, emprenderá una aventura épica para evitar que la magia desaparezca para siempre.”

Night at the Museum: Secret of the Tomb Official Trailer #1 (2014) – Ben Stiller Movie HDSubscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Like us on FACEBOOK: http://goo.gl/dHs73 Follow us on TWITTER: http://bit.ly/1ghOWmt Night at the Museum: Secret of the Tomb Official Trailer #1 (2014) – Ben Stiller Movie HD Get ready for the wildest and most adventure-filled Night at the Museum ever as Larry (Ben Stiller) spans the globe, uniting favorite and new characters while embarking on an epic quest to save the magic before it is gone forever. The Movieclips Trailers channel is your destination for the hottest new trailers the second they drop. Whether it's the latest studio release, an indie horror flick, an evocative documentary, or that new RomCom you've been waiting for, the Movieclips team is here day and night to make sure all the best new movie trailers are here for you the moment they're released. In addition to being the #1 Movie Trailers Channel on YouTube, we deliver amazing and engaging original videos each week. Watch our exclusive Ultimate Trailers, Showdowns, Instant Trailer Reviews, Monthly MashUps, Movie News, and so much more to keep you in the know. Here at Movieclips, we love movies as much as you! 2014-07-31T13:00:03.000Z