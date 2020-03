Se pospuso la audiencia de Pablo Lyle por Coronavirus?

Este 20 de Marzo era la fecha fijada para la nueva audiencia en el caso del actor mexicano Pablo Lyle donde se conocería si procedía o no la decisión del tribunal superior al que se había apelado la decisión del juez Alan Fine de no aceptar el argumento de defensa propia. Qué sucedió?.

La decisión de NO aceptar por parte del juez Alan Fine el argumento de “Defensa Personal” invocando la ley de la Florida “Stand your Ground”, que interpusiera la defensa del actor desde que se inició hace un año su enjuiciamiento, hizo que se apelara el caso a un tribunal superior. Este 20 de marzo era la fecha que se esperaba para conocer la decisión al respecto pero no será posible.

En estos momentos de precaución extrema y aislamiento social a causa del Coronavirus no es posible correr riesgos y la decisión de la Corte por parte de la Jueza Fernández es sensata a pesar de cualquier inconveniente que pueda causar a nivel personal al actor, quien está ansioso por poder resolver su caso.

La noticia fue confirmada esta tarde según este reportaje del programa de Univison “Primer Impacto”:

El mentado caso del actor mexicano Pablo Lyle sigue causando interés y revuelo semana tras semana pues no solo se apeló esta decisión como comentamos. Como si fuera poco, el actor, el mes pasado, también demandó al Estado de la Florida y adicionalmente solicitó que se anule la decisión del juez Alan Fine y que se le otorgue su libertad. La defensa de Lyle argumenta que se cometió un error al haberle sido negada su inmunidad y que por ende debe anularse el proceso.

Al iniciar este sucedido 2020, la nueva jueza, Marlene Fernández Karavetsos, NO había aceptado la petición de la defensa para que el artista pudiera viajar a su país para trabajar y mantener a su familia mientras se resolvía su caso en la Corte de Miami Florida, pero sí cambió las condiciones de su arresto domiciliario por medidas más flexibles durante su estadía en Miami, mientras se esperaba la decisión del tribunal superior que sería conocida este 20 de marzo.

Esta apelación se había hecho en agosto del 2019 ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito. Alan Fine, el juez anterior del caso, no estimó los argumentos del actor y su equipo de abogados que aseguraban que este había actuado en defensa propia, invocando la inmunidad de enjuiciamiento bajo la ley de defensa propia “Stand Your Ground” de Florida.

No sobra repasar de nuevo los hechos del caso para quienes no están al tanto. Vale recordar que lo que empezó con un cargo de agresión física terminó convertido en un caso de homicidio involuntario contra el actor mexicano Pablo Lyle, quien golpeó a un hombre de 63 años en las calles de Miami luego de una disputa de tránsito el 31 de marzo de 2019. Desafortunadamente y a causa de las lesiones recibidas, el señor Juan Ricardo Hernández, falleció cuatro días después, desatando este proceso en contra de Lyle que hoy toma un nuevo giro con esta demanda impuesta por su defensa.

Qué sucederá entonces con este caso de Pablo Lyle en estos tiempos del Coronavirus?

Estaremos pendientes para traerles cualquier detalle o actualización permanente en Ahora Mismo.