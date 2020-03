Myrka Dellanos y Maria Celeste juntas de nuevo: Dónde?

View this post on Instagram

Que día lleno de tantas emociones! Gracias @PrimerImpacto por ser parte de tu historia! ❤️ Quien hubiese pensado que aquí estaríamos 25 años más tarde! Gracias a todo el público por su amor y fidelidad todos estos años! Los quiero! ❤️ Les gusto vernos juntas? • • • Today we celebrated the 25th Anniversary of #PrimerImpacto on @Univision, a show where I began my television career and which took my name from local to national and international. My co-anchor (@mariacelestearraras) and I came back to guest host today and it felt like old times! So fun! I have been so blessed to be part of this tv history!