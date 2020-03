¿Quién cree Francisco “Maza” Rodriguez que debería ganar Exatlon EEUU 4?

El día de ayer, en Exatlon Estados Unidos, el domingo de eliminación se vivió una jornada con mucha adrenalina, emoción, tristeza y mucho drama con la salida de uno de los favoritos del Team Famosos, se trata de Francisco “Maza” Rodriguez, quien luego de un duelo de infarto contra Fernando Lozada, resultó derrotado y culminó su sueño de triunfar en la “competencia más feroz de la televisión.”

Para nadie es secreto que en las últimas semanas la crisis del Team Famosos no ha parado. A pesar de seguir dando la batalla, los rojos perdieron a “la campeona del pueblo” Karely López, a las comodidades de la Fortaleza y todo indica que también el compañerismo entre todos pues como hemos compartido, los roces entre Alondra “Nona” y el resto del equipo no se han hecho esperar.

En semanas anteriores, manifestó estar molesta con Tommy Ramos, llegando a decir “volvió diferente, si no quiere estar aquí que se vaya, hay muchas personas que morirían por estar aquí.” Esto la llevó a aislarse y crear una cercana amistad sólo con su compañera Yamilet Peña, cosa que ha llamado la atención del resto de sus compañeros.

Pero hubo un particular detonate que la hizo explotar y fue la salida del Maza Rodriguez, luego de una lucha a muerte con Fernando Lozada en el pasado domingo de eliminación, “Nona”, como vemos en el avance del episodio de hoy, no pudo aguantar más y arremetió contra el equipo, más directamente contra Tommy Ramos, asegurando que fue él quien debió ir a la eliminación con el Maza y no Lozada, pues no era justo.

Ya todos conocemos que entre el duelo por la permanencia de Maza y Lozada, fue el futbolista mexicano quien resultó derrotado y tuvo que regresar a casa. Pero fue en Live que hizo hoy en Telemundo en donde Rodriguez dejó muy clara su postura sobre quién cree que merecería ganar Exatlon EEUU, de ser un miembro del Team Famoso: Si tuviese que elegir alguno, sería a Nate. Siempre tiene buena actitud, se levanta con una sonrisa, tengo mucho que aprender de él.

Hoy la lucha será sin cuartel por la Fortaleza y conoceremos a cuatro refuerzos que llegan a encender aun más la competencia. ¿Quienes serán? No podemos perdernos Exatlon Estados Unidos, de lunes a viernes por Telemundo a las 7 pm / 6 pm Centro, con los domingos especiales de eliminación.

