Marysol Sosa se cayó con cinco meses de embarazo: ¿cómo están ella y su bebé?

La hija mayor de José José, Marysol Sosa, tiene 5 meses de embarazo en la dulce espera de su segundo hijo, pero sufrió un tremendo susto hace unos días.

El 28 de febrero pasado, la futura mamá se presentó en el programa “Sale el sol”, donde sufrió una caída con un cable que la enredó a su paso, pero el percance no pasó a mayores, gracias a la ayuda de dos de las presentadoras que reaccionaron rápidamente, evitando que el golpe fuera más fuerte.

Sin embargo, todos sus seguidores se alertaron y se preocuparon porque en su estado de gestación esos repentinos golpes no son buenos.

Al momento, la hija del Príncipe de la canción confirmó que no había pasado nada.

“Estoy bien, todo en orden, todo está perfecto y en orden, de verdad. Fue un cable, todo en orden, no pasa nada. Yo iba a decir que qué bonita receta y que muchas gracias a todos por compartir esta mañana tan bella”, recalcó la hija de José José.

La cantante volvió a tranquilizar a sus fans, enviando a través de su cuenta de Instagram un video alentador del estado del bebé y de su integridad.

“Mi gente bonita, como están. Quiero aprovechar este medio para dejarles saber a todas las personas que tan amablemente, ahorita, han estado tan preocupadas por mi persona y por mi bebé, que no se apuren, por favor”, aseguró.

“Hasta hoy, literal vi, por medio de las redes, como se vio en televisión, y sí, creo que fue muy impactante porque de la nada me desaparecí”, reconoció riendo Marysol. “Sepan nuevamente, que no me caí, medio me torcí mi pie derecho y no pasó nada, estamos bien, no hemos padecido nada”, reafirmó.

A la vez, Sosa escribió un mensaje, por si las dudas.

¡Estamos bien, gracias! 🙏”, escribió la mexicana.

En la segunda parte del mensaje, la hija del “Principe de la canción”, agradeció a quienes mostraron su preocupación por la madre y el hijo.

“Gracias a todos los que me han mostrado su cariño y pendiente con respecto a la caída que tuvimos en @saleelsoltv” , dijo la hija de Anel Noreña.

También, Sosa extendió las gracias al Todo Poderoso. “Gracias a Dios, tanto mi bebé como yo estamos bien. Bendiciones a todos. ¡Los quiero!”, puntualizó.

También, en declaraciones anteriores, Marysol ha dejado saber que tras la muerte de su padre, fue una bendición recibir la linda noticia de que sería nuevamente mamá, porque ante tanto dolor por la pérdida de José José, esta fue una bendición que cayó del cielo.

“En ese momento pasaron todas las emociones por mí: desde tristeza, porque venía de despedir a mi papá, hasta asombro, pues no me lo esperaba. Es una de las mejores noticias que pudieron haber llegado a mi vida, sobre todo en las circunstancias de este año”, señaló a la mexicana, en diálogo con la revista TV Notas, donde agreó que espera un varón.