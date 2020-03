Marjorie de Sousa exige respeto para personas con Coronavirus

La actriz Marjorie de Sousa mostró su lado más humano en una reciente entrevista con el Diario El Universal de México en donde exigió respeto por las personas con Coronavirus, una epidemia que ha afectado a miles de personas a nivel mundial.

“No es culpa de nadie, no sabemos dónde está el virus y no es una cosa que tengamos que señalar a la gente, más bien apoyarlos emocionalmente porque cuando te dicen eso lo primero que piensas es: qué me va a pasar, me voy a morir”, expresó la estrella en entrevista con El Universal de México.

La venezolana recientemente regresó a México después de cumplir compromisos laborales en los Estados Unidos, país en donde se encontraba filmando un proyecto cinematográfico que por los momentos cancelaron sus grabaciones como consecuencia de la rápida propagación del COVID-19.

Al momento de ser abordada sobre sus recomendaciones para evitar que las cifras de personas con Coronavirus sigan aumentando, la talentosa rubia instó a los ciudadanos a que se queden en casa cumpliendo con una cuarentena preventiva; algo que ella ha cumplido rigurosamente en su residencia en Ciudad de México después de regresar de los Estados Unidos.

A pesar de ser criticada en redes sociales por usar tapabocas durante su viaje a California, De Sousa expresó la importancia de haberlo usado en el tiempo que estuvo viajando: “Me fui a San Francisco a trabajar y en redes sociales se burlaban de mí que estaba como obsesionada y pues no, no estaba. Dicen que no uses tapabocas porque los tapabocas son para los que ya tienen el virus, me vale, yo me puse el tapabocas porque me sentía segura.”

A pesar de la epidemia, Marjorie no ha dejado de trabajar en nuevos proyectos ya que recientemente anunció su gran regreso a la música con un tema que lleva por nombre “Morenito de mi vida”. Sin embargo, dio a conocer al diario mexicano que no lo lanzará hasta que toda la situación con el COVID-19 se mejore.

El actor Pedro Moreno es el modelo del videoclip del sencillo musical de la venezolana, las grabaciones se realizaron hace unas semanas en Ciudad de México. Desde el set de grabación, la actriz confesó estar orgullosa de contar con la participación de Moreno ya que es un “gran hombre y ser humano”.

LEE TAMBIÉN: William Levy regresa a la actuación: ¿Dónde y cuándo?

LEE TAMBIÉN: Marjorie de Sousa regresa a la música: Entérate de todo