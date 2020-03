Actriz Lucila Mariscal, de 77 años, denuncia que fue violada: ¿quién cometió el crimen?

Lucila Mariscal, la legendaria actriz del cine mexicano, quien se hizo célebre gracias a su personaje de Lencha, que protagonizó varias cintas en Latinoamérica, hizo una dura revelación que dejó a su público bastante impactado.

La actriz de 77 años, quien es considerada como una de las glorias vivientes del séptimo arte mexicano, abrió su corazón y confesó que siendo apenas una adolescente vivió uno de los momentos más traumáticos de toda su vida, tras haber sido víctima de violación por parte de un hombre al que conocía.

“Yo era una muchacha preciosa, llamaba la atención en la calle, me tocaban el claxon, pero a mí me manosearon mucho, mucho me manosearon, y terminaron violándome a los 16 años, un judío”, comentó la protagonista de Lencha la justiciera, en entrevista con el programa Ventaneando. “Entonces yo la agarré contra los judíos hasta que uno de ellos me dijo: ‘acuérdate que Jesús era judío’, y yo dije: ‘en la madre. No vete pa´tras y recapacita'”.

La querida actriz mexicana reveló que una de las causas de sus abusos es que no contó nunca con el apoyo ni la protección de nadie, por lo que estaba echada a su suerte, expuesta ante todo tipo de abusos, lo que la hizo una chica vulnerable.

“Yo me salí de mi casa a los 16 años. Lo conocí y me enamoré de él (su agregor) y él de mí. Tampoco voy a decir que me violó a la malagueña por maldad, porque también estaba muy enamorado de mí, pero en ese tiempo si un judío se casaba con una persona que no era de la religión o que no tuviera solvencia económica, pues lo desheredaban, le daban la espalda, haz de cuenta que se desvanecía”, dijo la legendaria actriz.

Y al ser interrogada sobre la manera en la que logró superar su violación y el trauma que dejó en ella la agración, cometida hace más de 60 años, Lenda dijo que tuvo que lidiar con ese dolor sola.

“Va pasando la vida, va transcurriendo el tiempo, uno va madurando, vas conociendo otras cosas y te vas dando cuenta de que todo tiene que pasarte, sobretodo si estás desprotegida, sin una guía”, dijo la reconocida estrella. “Yo nunca he tenido una guía desde que tengo uso de razón, entonces todos los logros en mi vida, en mi carrera han sido por mi misma. Nunca nadie me apoyó ni me ayudó”.

Lucila tambien mencionó la pelea que libra con su nieto, a quien acusó he baerla golpeado, y dijo que aunque lo perdonó, no quiere volverlo a ver.

“Si sé que lo va a pagar y más temprano que tarde para qué le guardo rencor. Así soy mejor persona”, concluyó.