Leticia Calderón aterrorizada por una tremenda fobia: Video

La actriz https://www.instagram.com/leticiacalderonof/?hl=en reaccionó de una manera sorpresiva y angustiante a una fobia que dice tener, y que su público no conocía, sino tan solo en el momento en que ocurrió un incidente.

La mexicana estaba siendo abordada por los medios de comunicación, cuando de repente escuchó el aullido de un gato que se encontraba en los alrededores y catapún, casi se muere de terror.

El programa de televisión El “GGordo y la Flaca” captó dicho momento, y lo subió en un video en su cuenta de Instagram, donde se aprecia paso a paso el terrible momento que vivió la actriz.

Es increíble ver como el temor se apoderó de Calderón, hasta el punto de expresar sus deseos de salir de allí, sin ocultar que estaba petrificada.

“Hay un gato, no lo puedo creer, de verdad, sí”, dijo Leticia, y cuando le preguntaron si era que le tenía fobia a los gatos ella declaró: “Sí, ya sé, le tengo fobia, ay no puedo, ay no puedo”, repetía incesantemente esa expresión la actriz, mientras pedíá que lo sacaran del lugar, que como se puede apreciar en el video, era un sitio al aire libre.

“Es que la producción lo tiene que agarrar, si está aquí yo no puedo grabar ya”, puntualizó la actriz. Y como si el gato entendiera y lo hiciera a propósito, sus aullidos se hacían sentir más, siendo cada vez más fuertes y frecuentes, desesperando a la artista, quien se veía que quería escapar rápidamente del lugar y con su mirada lo buscaba por todas partes.

Los periodistas solidarizados con la exmujer de Juan Collado, gritaban que agarraran al animal.

“No puedo, es que va a venir para acá, “hijole”, sí, tienen que agarrarlo”, dijo casi a manera de súplica la primera actriz, a quien le sugirieron que deberían correrse de allí, y ella respondió con un rotundo: “ay sí”.

De inmediato en redes sociales muchos cibernautas hicieron burla de la situación y aseguraron que tal vez la razón por la que odia los gatos, es porque la esposa de su ex, la también actriz Yadhira Carrillo los adora.

En contraste con esta situación, la inolvidable “Esmeralda”, ha recalcado que ella se encarga de la manutención de sus hijos, ya que el abogado Juan Collado, padre de sus pequeños, se encuentra en la cárcel.

“Tienen mucha mamá, y por eso tengo que trabajar, por eso me urge trabajar”, dijo, comentando, además que ella no es una mujer que despilfarra el dinero.

“Siempre he trabajado y la verdad, es que no soy una mujer gastalona, y siempre he ahorrado para mis hijos, y ya llegó el momento de sacar mis ahorros, lo bueno es que en este momento ya están pagas las escuelas, y que van a tener escuela, van a tener escuela”, dijo la artista.

Leticia, también aseguró que, les habla a sus hijos con la verdad, acerca de la situación de su padre.

“Yo siempre hablo con ellos abiertamente, no les escondo nada”, y corroboró: “además ellos saben más que yo, porque saben usar más las redes sociales, las noticias, escuchar la radio, porque la verdad, es que yo a veces no tengo tiempo, o de escuchar los programas de espectáculos, entonces de repente me avisan, oye mamá que ya salió, oye mamá que no ha salido”, manifestó.

Pero eso sí, la mexicana advirtió quien siempre va a respetar las decisiones del padre de sus hijos.

“Como es la situación, yo lo único que puedo decir, que yo siempre voy a respetar lo que Juan decida, y él en este momento no quiere que sus hijos lo vean en esta condición”, puntualizó.