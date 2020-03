La Voz 2020 -Telemundo: ¿Quiénes ganaron las Batallas el 15 de marzo de 2020?

View this post on Instagram

La vida te enseña como aprender de otros talentos más grandes y preparados que uno. Enveces otras personas de motivan a ser grande y siempre continuar en ser enfocado al éxito. Su talento dama se le aprecia y agradecido de poder tener este dúo contigo, tu eres una verdadera crack, como decimos en el Futbol!! Éxito por siempre!! Life has a journey of people that teach you to become greater than you were yesterday. I couldn't have asked for a more disciplined human being like yourself. Your talent and shine will shine till eternity. I wish you nothing but success, now let's rock this stage out dude!! #teamvives #lavozus #batallas #battles #chicago #california #duo #duet #harmonies #perfection #classical #musictheory