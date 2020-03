Sabían que la “Barby Grupera” espera mellizos?

Junto a su esposo el cantante regional Pancho Uresti, la Barby Grupera descubrió durante entrevista que tuvo con el programa Al Rojo Vivo de Telemundo que espera mellizos.

La familia ya se va a crecer y de tres va a pasar a cinco. Aquí vemos una bella foto actual de la pareja y su hijo mayor de cinco años:

Y el pequeñito Javrich quien también tiene Instagram compartió la noticia de sus hermanit@s:

Jessica por su parte lo compartió en sus redes sociales diciendo:

“Sigo en shock”, dijo. “No puedo con tanta emoción. Que no era uno, son dos mis criaturas. Siempre había sido mi sueño tener gemelos y no había ni el 0% de probabilidades de que esto pasara de manera natural. Qué bendición 2020 se vienen cosas grandes. A trabajar Panchito”, remata así con gracias instando a su marido a trabajar pues se creció la familia.

https://www.instagram.com/tv/B93Bf4Rhfnv/?igshid=1moj5bafk8w6a

Pancho Uriarte, el marido, se manifestó en redes colocando la nota de ARV con estas palabras:

“No podemos creer esta noticia. Qué creen?. No es 1 bebé, vienen 2. Gracias Dios por estas bendiciones.

https://www.instagram.com/tv/B93CQH9nB80/?igshid=12xb5uyfbuo43

En Marzo 6 la joven pareja ya había difundido la noticia del embarazo pero no sabían más detalles.

La carrera y vida de Barby han sido de leyenda. Para nadie es un secreto que es hija de “Kike” Plancarte reconocido narcotraficante mexicano, dirigente del Cartel de los Caballeros Templarios, con sede en el estado mexicano de Michoacán, y quien fue abatido por fuerzas de la Armada mexicana en un enfrentamiento en el estado de Querétaro, en marzo de 2014. La cantante confesó que sí sabía a qué se dedicaba su papá, pero antes de que el señor Plancarte se involucrara en el narco era un hombre dedicado a la construcción.Sus padres se separaron cuando ella tenía 15 años de edad, y desde ese tiempo ya no tuvo contacto con él. Sinembargo ha dicho también que se siente orgullosa de tener la sangre de su afamado padre.

El pasado quedó en el pasado y la vida que Jessica ha construido en su nueva familia sigue un bello camino.

Y aunque no quieran conocer los sexos de los bebés así el médico ya lo sepa la felicidad se les nota. En el fondo solo esperan que sean dos criaturitas sanas y en perfecto estado. Aquí la nota directa del Al Rojo Vivo con todo lo sucedido en la visita médica.

Muchas felicidades a esta joven familia que sigue disfrutando de un bello hogar que ahora estará más lleno de amor que nunca.