Kylie Jenner confesó que su embarazo la preparó para el Coronavirus

Si bien la mayoría de las personas están teniendo problemas con el distanciamiento social durante el brote del Coronvirus (COVID-19), parece que ese no es el caso de la empresaria Kylie Jenner ya que dio a conocer que su embarazo la preparó para todo lo que se está viviendo.

Mientras estaba embarazada de su hija Stormi, Jenner permaneció en su residencia durante sus nueve meses de gestación. De hecho, la estrella de “Keeping Up With the Kardashians”, nunca anunció que estaba en la dulce espera de su primogénita. Fue hasta el momento del nacimiento de Stormi el 01 de febrero de 2018 que se dio a conocer la noticia en los medios de comunicación.

Jenner, de 22 años, ha estado alentando a sus seguidores a que se queden en casa y practiquen el distanciamiento social como medida de prevención al Coronavirus. La estadounidense ha estado aislada por más de una semana, pero la cuarentena parece no ser una molestia para ella.

“Otro recordatorio diario para tomar este distanciamiento social en serio y en cuarentena”, escribió la joven a través de su cuenta oficial en Instagram que cuenta con 166 millones de seguidores. “Estoy en el día ocho. Mi embarazo me preparó para esto. No salí de casa por meses”, aseguró a través de una historia que colgó en su cuenta en Instagram.

Más de 220 mil personas en el mundo entero han sido diagnosticadas con COVID-19, esto según estadísticas hasta el jueves 19 de marzo. Alrededor de 9400 casos provienen de los Estados Unidos.

Jenner rompió el silencio sobre Stormi después que ella nació

Cuando Jenner dio a luz a Stormi Webster en el año 2018, fruto de su relación con el rapero Travis Scott, ella se disculpó con sus seguidores por no ser sincera desde un principio sobre su embarazo.