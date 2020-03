El legendario cantante de música country Kenny Rogers murió el viernes, a la edad de 81 años de edad. La causa de la muerte del cantante figuraba como causas naturales.

Rogers tuvo una carrera musical que abarcó seis décadas, y durante ese tiempo adquirió un patrimonio neto de $250 millones, según The Richest.

Durante su carrera, Rogers tuvo docenas de éxitos, incluidos 24 sencillos que fueron el número 1. Obtuvo tres premios Grammy y seis premios de música country. Algunos de sus éxitos incluyen canciones como “Buy Me A Rose”, “Islands In The Stream”, “Lady”, “Lucille”, “The Gambler”, “She Believes In Me” y “Through the Years”.

VídeoVideo related to ¿cuánto era la fortuna del fallecido cantante kenny rogers? 2020-03-22T00:12:26-04:00

Más aún, su éxito de 1978 “The Gambler”, inspiró varias películas de televisión, en las que también apareció Rogers.

El publicista de la estrella anunció la muerte de Rogers en Twitter el sábado. “Rogers falleció pacíficamente en su hogar de causas naturales, bajo el cuidado de un hospicio y rodeado de su familia”, dijo el comunicado. “En una carrera que abarcó más de seis décadas, Kenny Rogers dejó una marca indeleble en la historia de la música estadounidense”.

VídeoVideo related to ¿cuánto era la fortuna del fallecido cantante kenny rogers? 2020-03-22T00:12:26-04:00

La familia del artista dijo que no tendrá un servicio público, debido a las preocupaciones sobre la pandemia de coronavirus.

“La familia está planeando un pequeño servicio privado en este momento debido a la emergencia nacional de COVID-19”, dijo el publicista de Rogers. “Esperan celebrar la vida de Kenny públicamente con sus amigos y admiradores en una fecha posterior”.

Rogers se casó cinco veces y admitió que realmente amaba a todas sus esposas cuando decidieron casarse. También tuvo uno de los divorcios más caros con Marianne Gordon, quien era la cuarta esposa de Rogers y se casaron en 1977. Después de casi 17 años juntos, se divorciaron en 1993 y le costó a Rogers $60 millones.

VídeoVideo related to ¿cuánto era la fortuna del fallecido cantante kenny rogers? 2020-03-22T00:12:26-04:00

El cantante dijo que ella merecía el dinero. “Marianne realmente mereció los $60 millones porque es una gran chica y tuvimos un matrimonio perfecto durante 15 años”, dijo el cantante a The Independent.

“Descubrí que nuestros estilos de vida chocaban. Entonces, un día acabamos de decir: “La vida es corta, merecemos ser felices, encontremos algo más que ver con nuestras vidas, y el matrimonio terminó”, dijo el cantante.



Rogers hizo su debut cinematográfico como actor en 1982 interpretando el papel del piloto de carreras Brewster Baker en Six Pack. Diane Lane también protagonizó la película, que recaudó $20 millones en la taquilla estadounidense.

VídeoVideo related to ¿cuánto era la fortuna del fallecido cantante kenny rogers? 2020-03-22T00:12:26-04:00

El New York Times no le dio a Rogers la mejor crítica por su actuación. “Su canto, poco frecuente como aquí, se presenta como un feliz cambio de ritmo, ya que su actuación es mucho menos segura. El Sr. Rogers no es demasiado demostrativo aquí, pero tiende a exagerar incluso los gestos más simples, revolviendo un tazón de chile como si estuviera remando en un bote o conduciendo un automóvil como si pretendiera conducir un automóvil”, escribió el Times. “Él es agradable aquí, pero no es muy natural, lo cual es igual de bueno; nadie más en la película es más auténtico que él”.

Luego obtuvo otro éxito No. 1 de la película con “Love Will Turn You Around”.

VídeoVideo related to ¿cuánto era la fortuna del fallecido cantante kenny rogers? 2020-03-22T00:12:26-04:00

Se estima que el patrimonio de Rogers en Bel Air tenía un valor de $65 millones. Se vendió por $50 millones en 2015, según el Wall Street Journal.

Llamó a la propiedad Liongate cuando la compró en los años 70. Cuenta con nueve habitaciones y 14 baños en la casa principal. La finca también incluye un salón de baile, una piscina de agua salada, una sala de vinos refrigerada y un cine en casa con 12 asientos.

La finca contiene dos acres de propiedad. Incluye un gimnasio con sauna, cancha de tenis y un elevador de vidrio al aire libre, que está al lado de la piscina.

Rogers vendió su finca de estilo mediterráneo en Sandy Springs por $ 2.38 millones

Rogers probablemente obtuvo ganancias de la venta de su propiedad de estilo mediterráneo en Sandy Springs, cerca de Atlanta. Compró la propiedad por $1.5 millones en 2012 y la vendió por casi $2.4 millones en 2018. Originalmente había querido revenderla por $4.8 millones.