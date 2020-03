Katy Perry ganó demanda millonaria por derechos de autor

Un Juez anuló el veredicto de una demanda por derechos de autor de 2.8 millones de dólares en contra de Katy Perry por su exitoso tema musical “Dark Horse”, así lo dio a conocer la revista People en exclusiva.

“Un juez federal de California revocó el martes una demanda de 2.8 millones de dólares, otorgándole a Katy Perry una victoria en el juicio por derechos de autor de su exitosa canción ‘Dark Horse'”, reseñó la revista.

La Jueza del Tribunal de Distrito, Christina Snyder, dictaminó que la canción de Perry no plagiaba la canción cristiana de Marcus Gray, “Joyful Noise”, ya que la canción no era lo suficientemente específica como para estar protegida por la ley de derechos de autor.

Katy Perry – Dark Horse (Official) ft. Juicy JGet "Dark Horse" from Katy Perry's 'PRISM': http://katy.to/PRISM Katy Perry Complete Collection on Spotify: http://katy.to/SpotifyCompleteYD Katy Perry Essentials on Apple Music: http://katy.to/AMEssentialsYD Watch your favorite Katy videos on YouTube: http://katy.to/MusicVideosYD Follow Katy Perry: Website: http://katy.to/WebsiteYD Instagram: http://katy.to/InstagramYD Twitter: http://katy.to/TwitterYD Facebook: http://katy.to/FacebookYD Directed by Matthew Cullen & Produced by Dawn Rose, Danny Lockwood, Javier Jimenez, and Derek Johnson Lyrics: I knew you were You were gonna come to me And here you are But you better choose carefully ‘Cause I am capable of anything Of anything and everything Make me your Aphrodite Make me your one and only But don’t make me your enemy Your enemy, your enemy (Pre-Chorus) So you wanna play with magic Boy, you should know what you’re fallin’ for Baby, do you dare to do this ‘Cause I’m coming atcha like a dark horse (Chorus) Are you ready for, ready for A perfect storm, perfect storm ‘Cause once you’re mine, once you’re mine There’s no going back Mark my words This love will make you levitate Like a bird Like a bird without a cage But down to earth If you choose to walk away Don’t walk away It’s in the palm of your hand now, baby It’s a yes or a no, no maybe So just be sure Before you give it all to me All to me Give it all to me (Pre-Chorus) So you wanna play with magic Boy, you should know what you’re fallin’ for Baby, do you dare to do this ‘Cause I’m coming atcha like a dark horse (Chorus) Are you ready for, ready for A perfect storm, perfect storm ‘Cause once you’re mine, once you’re mine There’s no going back (Juicy J) She’s a beast I call her Karma She’ll eat your heart out Like Jeffrey Dahmer Be careful Try not to lead her on Shorty heart is on steroids ‘Cause her love is so strong You may fall in love when you meet her If you get the chance, you better keep her She’s sweet as pie, but if you break her heart She’ll turn cold as a freezer That fairy tale ending with a knight in shining armor She can be my Sleeping Beauty I’m gon’ put her in a coma Now I think I love her Shorty so bad, sprung and I don’t care She ride me like a roller coaster Turned the bedroom into a fair Her love is like a drug I was tryna hit it and quit it But lil’ mama so dope I messed around and got addicted (Pre-Chorus) So you wanna play with magic Boy, you should know what you’re fallin’ for Baby, do you dare to do this ‘Cause I’m coming atcha like a dark horse (Chorus) Are you ready for, ready for A perfect storm, perfect storm ‘Cause once you’re mine, once you’re mine There’s no going back Music video by Katy Perry performing Dark Horse. (C) 2014 Capitol Records, LLC 2014-02-20T20:00:03.000Z

En el mes de julio de 2019, un jurado federal integrado por nueve personas llegó a la conclusión que la canción “Dark Horse” de Katy Perry plagió la canción cristiana de Marcus Gray. Por su parte, la cantante estadounidense testificó que nunca había escuchado la canción de Gray.

Mientras que uno de los co-autores de la canción cristiana, Emmanuel Lambert Jr., declaró que su tema musical “estaba ampliamente disponible en plataformas de streaming”, de acuerdo con el sitio web Variety.

En el año 2019, Perry recibió la orden por parte de un juzgado que ella y su equipo de trabajo en “Dark Horse”, debían pagar 2.78 millones de dólares por violación de derechos de autor. En ese momento, su sello discográfico Capitol Record se hizo cargo del monto casi en su totalidad.

Los abogados de Gray alegaron que el ritmo y los instrumentales en la canción de su representado eran muy similares a los que se escuchan a mitad de la canción “Dark Horse” de la exitosa cantante Katy Perry. Asimismo, señalaron que la canción que forma parte del álbum musical “Prism” y le valió una nominación a los Grammy, le generó ganancias de 35 millones de dólares a la rubia.

La abogada de Perry, Christine Lapera, declaró en la Corte que Gray no podía exigir una infracción ya que la canción de su representada cuenta con elementos musicales ampliamente utilizados y que una decisión negativa en contra de la cantante establecería precedentes negativos para la industria de la música en los Estados Unidos y para los artistas en general.

Katy Perry en la dulce espera de su primer hijo

A inicios del mes de marzo, Katy Perry y su pareja, Orlando Bloom, sorprendieron al mundo entero al anunciar que estaban en la dulce espera de su primer hijo juntos. La cantante realizó el anuncio en su video musical “Never Worn White” en el que aparecía con un avanzado estado de embarazo.

Katy Perry – Never Worn White (Official)Listen to "Never Worn White": http://katy.to/NeverWornWhite Director: J.A.C.K Producer: Maggie McLean Video Commissioner: Targa Sahyoun Katy Perry Complete Collection on Spotify: http://katy.to/SpotifyCompleteYD Katy Perry Essentials on Apple Music: http://katy.to/AMEssentialsYD Watch your favorite Katy videos on YouTube: http://katy.to/MusicVideosYD Follow Katy Perry: Website: http://katy.to/WebsiteYD Instagram: http://katy.to/InstagramYD Twitter: http://katy.to/TwitterYD Facebook: http://katy.to/FacebookYD Weibo: http://katy.to/WeiboYD VK: http://katy.to/VKPageYD Music video by Katy Perry performing Never Worn White. © 2020 Capitol Records, LLC 2020-03-05T05:00:10.000Z

Sin embargo, no todo fueron noticias de felicidad para la estrella ya que después de darse a conocer la noticia de su embarazo, desafortunadamente anunció que su abuela, Ann Pearl Hudson, había fallecido a sus 99 años de edad.