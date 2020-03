Jessica Cediel lo confirma: ¿Está soltera?

View this post on Instagram

Yo sigo en casa. Porque en mi caso eso es lo que he venido haciendo en los últimos días… así que no es una novedad para mi. Seamos solidarios con los demás y con el mundo. No juzguemos, porque no sabemos cuáles son las necesidades espirituales, emocionales o físicas del otro. Es verdad que es un momento de caos… que no sabemos porque estamos viviendo lo que estamos enfrentando en estos tiempos. Pero en nuestras manos está la solución. Volvamos los ojos a DIOS y pidamos perdón y misericordia. Oremos de rodillas ante ÉL porque para DIOS no hay imposibles🙏🏻 Que siempre se haga su voluntad 🖤