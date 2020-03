El 21 de marzo de 1997 fue un día histórico para el mundo, pues fue el momento en que se estrenó en las salas de cine la película sobre la vida de la asesinada Selena.

Y habiendo pasado ya 23 años desde aquel momento que catapultó a la fama a Jennifer López por el magistral papel que hizo en la cinta dirigida por Gregory Nava, la Diva de El Bronx compartió un bello mensaje recordando lo que significó en ella interpretar a Selena Quintanilla.

La novia de Alex Rodríguez aprovechó el momento de festejo del aniversario de la película para recordar a la reina del Tex-Mex y abrió su corazón sobre lo que significó ese proyecto en su vida.

Join me today in #CelebratingSelena. 🌹✨ I can’t believe it’s been 23 years since this incredible movie came out and 25 years since her passing. Please share your memories of Selena and the movie with me below. Full video: https://t.co/LZt2tPEBYH pic.twitter.com/QYjaovWVUm — Jennifer Lopez (@JLo) March 21, 2020

Jennifer se mostró muy consciente sobre el hecho de que de no haber sido por la cinta de Selena jamás hubiese llegado al lugar en el que está, y agradeció a la fallecida cantante.



VídeoVideo related to las palabras de jennifer lópez a selena tras 23 años de la película: ¿qué dijo? 2020-03-22T00:12:38-04:00

“Ella fue una inspiración para mi, y haber sido elegida para hacer esa película fue un honor. Como artista, esta película fue una experiencia increíble para mí y la voy a recordar por el resto de mi vida. Dios me dio ese rol por una razón y tengo que estar agradecida”, comentó J.Lo en un sentido video que compartió en sus redes sociales.

La cantante también aprovechó para pedir a sus seguidores que honraran la famosa película y de inmediato sus fieles seguidores manifestaron todo tipo de mensajes sobre la actuación de la intérprete de “Let’s Get Loud” y sobre lo que significó la carrera y la vida de Selena Quintanilla.

“Únete a mí hoy en #CelebratingSelena. No puedo creer que hayan pasado 23 años desde que salió esta increíble película y 25 años desde su fallecimiento. Por favor comparte tus recuerdos de Selena y la película conmigo”, fue el comentario de J.Lo sobre Selena.

Selena (1997) Official Trailer – Jennifer Lopez, Edward James Olmos Movie HDSubscribe to CLASSIC TRAILERS: http://bit.ly/1u43jDe Subscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Like us on FACEBOOK: http://bit.ly/1QyRMsE Follow us on TWITTER: http://bit.ly/1ghOWmt Selena (1997) Official Trailer – Jennifer Lopez, Edward James Olmos Movie HD The true story of Selena Quintanilla-Perez, a Texas-born Tejano singer who rose from cult status to performing at the Astrodome, as well as having chart topping albums on the Latin music charts. Welcome to the Fandango MOVIECLIPS Trailer Vault Channel. Where trailers from the past, from recent to long ago, from a time before YouTube, can be enjoyed by all. We search near and far for original movie trailer from all decades. Feel free to send us your trailer requests and we will do our best to hunt it down. 2016-06-06T20:16:27.000Z

J.Lo también recurrió a su cuenta de Twitter para elogiar a quien la lanzó al estrellato.

La película fue protagonizada por J.Lo junto a Edward James Olmos, Jon Seda, Constance Marie, Jacob Vargas, Lupe Ontiveros y Jackie Guerra.